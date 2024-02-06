ابن هاني الناظر يكشف معاناته مع مرض التوحد: «محدش فاهمني»

خرج الدكتور محمد الناظر نجل استشاري الجلدية هاني الناظر، ليكشف عن معاناته مع التوحد، الذي اكتشفه متأخرًا، في منشور لاقى تفاعلا كبيرا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودون نجل هاني الناظر: «أكتر حاجة عانيت منها ولا زلت أعاني في حياتي، هي اني عندي طيف توحد، ورغم أن اللي عندي مش نسبة كبيرة بس مشكلتي كانت دايما في الناس اللي حوليا، زي اهلي وأصحابي.. وحتى لما عرفت وانا كبير} إني كل ده عندي توحد وبدأت أحاول اشرح للناس عشان الناس تفهم وتحاول تعرف تتعامل معايا عشان اعرف اتعامل معاهم بشكل كويس، الناس ماحدش اهتم، ولا ادى أي اهتمام، من أول مراتي وولادي لاخواتي لأبويا وأمي لأصحابي ومعارفي، ومفيش حد اهتم وفهم وعرف يراعي في كل الناس اللي حوليا غير شخصين فقط».

وتابع الدكتور محمد الناظر: «ده للأسف كان سبب كبير إني خسرت ناس كتير جدا كانوا قريبين مني ولا زلت بخسر ناس، يا اما لأني مش فاهمهم يا اما لأنهم مش فاهميني، يا اما لأني مش بعرف اتعامل معاهم أو لأنهم مش بيعرفوا يتعاملوا معايا».

واستطرد نجل طبيب الجلدية: «أنا كل شوية بتحسن وبعرف اتعامل مع الناس أحسن، وده اللي بيخلي الناس اياهم يقولو ماهو كويس اهو وماعندهوش حاجة بس أكيد مكانة الناس اللي حبتني وبذلت مجهود عشان تفهمني وتقدر طريقة تفكيري ونظرتي للدنيا وتعاملني صح، مش زي الناس التانية.. ورغم اني ماعتقدش اني هييجي يوم عليا واكون انسان (عادي) بس اتمنى ييجي اليوم اللي اقدر فيه اتعامل مع الناس من غير مشاكل غير مقصودة، أو الأجمل إني أقدر ابطل اتعامل مع الناس كلها الا الناس اللي بتفهمني بس».

حكاية نجل هاني الناظر مع التوحد

يعود الأمر من قبل عامين، بعدما خرج محمد الناظر، يكشف عن معرفته بالإصابة بالتوحد، في مقطع فيديو، أكد من خلاله أنه اكتشف الأمر وهو في عمره الـ 37، قائلًا: «اكتشفته بعد 37 سنة، كان التوحد خفيف وده خلى الأهل ميحسوش إن في مشكلة، واعتقدوا اني متأخر في الكلام أو مكسوف على طول».

وعما كان يقوم به، خلال هذه الفترة، أوضح محمد الناظر، إنه كان له طقوس بعينها في التعامل: «كنت باكل أكل معين وبروح لأماكن من غير زحمة او دوشة، كنت في أي تجمع ساكت وقاعد جنب والدتي أو اخواتي ومش بتكلم مع حد، مش بلعب مش بصاحب مش بخرج»

ما هو اضطراب طيف التوحد؟

وفقًا لموقع webmd الطبي، فإن اضطراب طيف التوحد، هو حالة ترتبط بنمو الدماغ وتؤثر على المصاب حول كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل، ما يتسبب في حدوث بعض المشكلات في التفاعل والتواصل الاجتماعي.

ويتضمن اضطراب طيف التوحد عدة حالات مثل متلازمة أسبرجر، واضطراب التحطم الطفولي.

عادة ما يبدأ اضطراب طيف التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة ويتسبب في بعض المشكلات على مستوى الأداء الاجتماعي، ولا يوجد علاج لاضطراب طيف التوحد، ولكن العلاج المكثف المبكر قد يؤدي إلى إحداث فارق.