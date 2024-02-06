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معرض القاهرة الدولي للكتاب

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. قطار التوظيف الحكومي يصل محطة 2024

كتب:

أحمد العانوسي
07:34 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي»: التسوية العادلة لقضية فلسطين تضمن استقرار المنطقة

-  الرئيس: هناك ضرورة لتنفيذ القرارات الدولية والأممية المعنية بالأزمة.. و«بلينكن»: حريصون على استمرار التنسيق والجهود المشتركة مع مصر

- «مدبولي»: مستمرون في إنفاذ المساعدات لغزة

- رئيس الوزراء: إعادة إعمار القطاع تتطلب أموالاً ضخمة.. و«فوربس»: ملتزمون بتقديم الدعم اللازم لمصر

- «التعليم»: امتحانات الدبلومات الفنية أول يونيو.. 75% حضورا شرط التقدم

- «الإسلامي للتنمية» يموّل 382 مشروعا بـ21 مليار دولار

-  «المشاط»: نتعاون لتحقيق التنمية.. و«الجاسر»: تمويل المشروعات ذات الأولوية لمصر

- صادرات مصر السلعية تسجل 35 مليارا و631 مليون دولار خلال 2023

-  شعبنا يعيش «أم النكبات» وأخطرها منذ «طوفان الأقصى».. والمؤامرة واضحة

الصفحة الثانية

- «معرض الكتاب» يختتم دورته الـ55 باستقبال 5 ملايين زائر

-  إعلان الجوائز في 16 فرعاً.. وأفضل ناشر مصري يتبرع بجائزته لـ«أهالي غزة».. ووزيرة الثقافة: اختيار سلطنة عمان ضيف شرف معرض الكتاب في دورته القادمة

-  إشادات واسعة من مختلف الأجيال بالمعرض ودوره الثقافي والحضاري.. و«حافظ»: أحدث حراكا ثقافيا ضخما.. و«زياد»: يزيد الوعي بالتراث المصري والتاريخ

- هبوط سعر الدولار في «السوق الموازية» يصيب سوق السيارات بالشلل.. وحالة ترقب بعد توقف البيع

-  سارة حازم طه: هذا ما فعله بنا زوكربيرج يا عم نجيب

-  خبراء: الأسعار الحالية غير حقيقية بسبب الجشع والرغبة في أرباح كبيرة.. والسوق تمر بأسوأ فتراتها

- القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكري لمعبر رفح ومستشفى العريش

الصفحة الثالثة

- قطار التوظيف الحكومي يصل محطة 2024

- «التنظيم والإدارة»: 35 ألف وظيفة للشباب بـ15 جهة حكومية .. ورئيس الجهاز: الاختبارات إلكترونية ولا مجال لـ«الوساطة»

- رئيس «التنظيم والإدارة» الأسبق: مسابقات التعيينات رسالة لاستكمال خطة الإصلاح الإداري

-  هناك جهات حكومية في حاجة ماسة لتعيينات جديدة لسد العجز.. واستجابة الحكومة قرار إيجابي

- طبيعة ونوع أسئلة الاختبارات

الصفحة الرابعة

- وزير المفاوضات الفلسطيني السابق: نعيش «أم النكبات» وأخطرها منذ «طوفان الأقصى».. والمؤامرة واضحة للجميع

-  الهجوم على «الأونروا» جزء من حرب الإبادة ورغبة في تغيير مفاهيم تعريف اللاجئين ووقف التمويل من أجل التوطين

-  الحديث عن الوحدة والمصالحة يشبه حلم تحرير كل فلسطين.. ولا توجد مسئولية وإدراك وطني لدى الأطراف الفلسطينية

-  الفصائل الفلسطينية كل منها يفكر في كيفية التخلُّص من الآخر.. وإسرائيل تلعب على الطرفين

-  إسرائيل مشروع استعماري أمريكي.. ومصر والأردن أكثر دولتين تهزان إسرائيل.. وبريطانيا أم البلاء

-  «طوفان الأقصى» حمت إسرائيل من الحرب الأهلية.. ونحن أمام مخطط أمريكي - إسرائيلي

-  «تل أبيب» كانت لديها معلومات عن هجوم «حماس» وسهلت العملية بدلاً من منعها

- التطبيع مع العرب لن ينجح إلا إذا قبله الشعب المصري

-  المكسب الوحيد من الأزمة الحالية أن الشعب الفلسطيني لديه قدرة على المواجهة

- اليوم التالي لوقف الحرب هو الأخطر

- عمليات جيش الاحتلال في غزة دمرت التاريخ الفلسطيني من مؤسسات ومتاحف وأبنية

- قرار محكمة العدل الدولية تاريخي.. وأمريكا لن تسمح بصدور قرار من مجلس الأمن بوقف الحرب

الصفحة الخامسة

-  البنوك تطرح خدمات مالية وفرصاً تمويلية للمشاركين بمعرض «ديارنا»

- بنك «QNB الأهلي» يطرح مجموعة جديدة من الشهادات الادخارية

- وكيل محافظ «المركزي»: تستهدف تعزيز الشمول المالي وتحقيق التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع

- «بلاستيك بنك» توقع اتفاق شراكة مع «أكسون» في مجال التأمين الصحي

- بروتوكول تعاون لتقديم المنتجات والخدمات المصرفية للمصريين بالخارج

- بنك البركة ينضم لمبادرة «رواد النيل» بافتتاح مركز خدمات في الشرقية

- جون روك عضواً منتدباً لـ«القابضة المصرية الكويتية»

الصفحة السادسة

- أحمد رفعت يكتب: الحكاية أكبر من سوق سوداء للعملة الأجنبية!

- د.محمود خليل يكتب: لماذا يحبون «السيدة»؟

- بلال الدوى يكتب: «مصر» لا تزرع الشوك

- وليد طوغان يكتب: مجتمعات المقدس

- ماهر فرغلى يكتب: كيف نواجه توسع «الجهادية» بدول الساحل؟

- حسين القاضى يكتب: مستقبل الإرهاب بعد انسحاب فرنسا من النيجر

الصفحة السابعة

- «العميد».. رهان لا يخسر

- حسام حسن مديراً فنياً لمنتخب مصر.. التعهد بعدم العصبية وتطبيق العدالة بين اللاعبين واستعادة الأمجاد

- تحديد مصير.. الزمالك يُجدّد لـ«علاء» بعد إصابة «الونش» والمدرب الجديد يطلب ودية قوية

- المحطة قبل الأخيرة.. الكونغو تطارد سيناريو البرتغال أمام كوت ديفوار.. ونيجيريا تصطدم بأحلام رفاق «تاو»

- على قدم وساق.. الأهلى يفقد 7 لاعبين أمام شباب بلوزداد

الصفحة الثامنة

- «المتحدة» تدعم الأطفال الموهوبين في ماراثون رمضان.. «سنة أولى نجومية»

- «الصاج» يكسب روائح رمضان هلت على كل لون يا «فانوس»

- «يا حبيبتي يا مصر» ألماني وزوجته يحتفلان بـ«500 ليلة» في مرسى علم

- «عرائس وصابون وإكسسوارات».. مشروعات «الستات» في معرض الكتاب

 

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بقلم أحمد العانوسي