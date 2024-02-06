اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. قطار التوظيف الحكومي يصل محطة 2024

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي»: التسوية العادلة لقضية فلسطين تضمن استقرار المنطقة

- الرئيس: هناك ضرورة لتنفيذ القرارات الدولية والأممية المعنية بالأزمة.. و«بلينكن»: حريصون على استمرار التنسيق والجهود المشتركة مع مصر

- «مدبولي»: مستمرون في إنفاذ المساعدات لغزة

- رئيس الوزراء: إعادة إعمار القطاع تتطلب أموالاً ضخمة.. و«فوربس»: ملتزمون بتقديم الدعم اللازم لمصر

- «التعليم»: امتحانات الدبلومات الفنية أول يونيو.. 75% حضورا شرط التقدم

- «الإسلامي للتنمية» يموّل 382 مشروعا بـ21 مليار دولار

- «المشاط»: نتعاون لتحقيق التنمية.. و«الجاسر»: تمويل المشروعات ذات الأولوية لمصر

- صادرات مصر السلعية تسجل 35 مليارا و631 مليون دولار خلال 2023

- شعبنا يعيش «أم النكبات» وأخطرها منذ «طوفان الأقصى».. والمؤامرة واضحة

الصفحة الثانية

- «معرض الكتاب» يختتم دورته الـ55 باستقبال 5 ملايين زائر

- إعلان الجوائز في 16 فرعاً.. وأفضل ناشر مصري يتبرع بجائزته لـ«أهالي غزة».. ووزيرة الثقافة: اختيار سلطنة عمان ضيف شرف معرض الكتاب في دورته القادمة

- إشادات واسعة من مختلف الأجيال بالمعرض ودوره الثقافي والحضاري.. و«حافظ»: أحدث حراكا ثقافيا ضخما.. و«زياد»: يزيد الوعي بالتراث المصري والتاريخ

- هبوط سعر الدولار في «السوق الموازية» يصيب سوق السيارات بالشلل.. وحالة ترقب بعد توقف البيع

- سارة حازم طه: هذا ما فعله بنا زوكربيرج يا عم نجيب

- خبراء: الأسعار الحالية غير حقيقية بسبب الجشع والرغبة في أرباح كبيرة.. والسوق تمر بأسوأ فتراتها

- القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكري لمعبر رفح ومستشفى العريش

الصفحة الثالثة

- قطار التوظيف الحكومي يصل محطة 2024

- «التنظيم والإدارة»: 35 ألف وظيفة للشباب بـ15 جهة حكومية .. ورئيس الجهاز: الاختبارات إلكترونية ولا مجال لـ«الوساطة»

- رئيس «التنظيم والإدارة» الأسبق: مسابقات التعيينات رسالة لاستكمال خطة الإصلاح الإداري

- هناك جهات حكومية في حاجة ماسة لتعيينات جديدة لسد العجز.. واستجابة الحكومة قرار إيجابي

- طبيعة ونوع أسئلة الاختبارات

الصفحة الرابعة

- وزير المفاوضات الفلسطيني السابق: نعيش «أم النكبات» وأخطرها منذ «طوفان الأقصى».. والمؤامرة واضحة للجميع

- الهجوم على «الأونروا» جزء من حرب الإبادة ورغبة في تغيير مفاهيم تعريف اللاجئين ووقف التمويل من أجل التوطين

- الحديث عن الوحدة والمصالحة يشبه حلم تحرير كل فلسطين.. ولا توجد مسئولية وإدراك وطني لدى الأطراف الفلسطينية

- الفصائل الفلسطينية كل منها يفكر في كيفية التخلُّص من الآخر.. وإسرائيل تلعب على الطرفين

- إسرائيل مشروع استعماري أمريكي.. ومصر والأردن أكثر دولتين تهزان إسرائيل.. وبريطانيا أم البلاء

- «طوفان الأقصى» حمت إسرائيل من الحرب الأهلية.. ونحن أمام مخطط أمريكي - إسرائيلي

- «تل أبيب» كانت لديها معلومات عن هجوم «حماس» وسهلت العملية بدلاً من منعها

- التطبيع مع العرب لن ينجح إلا إذا قبله الشعب المصري

- المكسب الوحيد من الأزمة الحالية أن الشعب الفلسطيني لديه قدرة على المواجهة

- اليوم التالي لوقف الحرب هو الأخطر

- عمليات جيش الاحتلال في غزة دمرت التاريخ الفلسطيني من مؤسسات ومتاحف وأبنية

- قرار محكمة العدل الدولية تاريخي.. وأمريكا لن تسمح بصدور قرار من مجلس الأمن بوقف الحرب

الصفحة الخامسة

- البنوك تطرح خدمات مالية وفرصاً تمويلية للمشاركين بمعرض «ديارنا»

- بنك «QNB الأهلي» يطرح مجموعة جديدة من الشهادات الادخارية

- وكيل محافظ «المركزي»: تستهدف تعزيز الشمول المالي وتحقيق التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع

- «بلاستيك بنك» توقع اتفاق شراكة مع «أكسون» في مجال التأمين الصحي

- بروتوكول تعاون لتقديم المنتجات والخدمات المصرفية للمصريين بالخارج

- بنك البركة ينضم لمبادرة «رواد النيل» بافتتاح مركز خدمات في الشرقية

- جون روك عضواً منتدباً لـ«القابضة المصرية الكويتية»

الصفحة السادسة

- أحمد رفعت يكتب: الحكاية أكبر من سوق سوداء للعملة الأجنبية!

- د.محمود خليل يكتب: لماذا يحبون «السيدة»؟

- بلال الدوى يكتب: «مصر» لا تزرع الشوك

- وليد طوغان يكتب: مجتمعات المقدس

- ماهر فرغلى يكتب: كيف نواجه توسع «الجهادية» بدول الساحل؟

- حسين القاضى يكتب: مستقبل الإرهاب بعد انسحاب فرنسا من النيجر

الصفحة السابعة

- «العميد».. رهان لا يخسر

- حسام حسن مديراً فنياً لمنتخب مصر.. التعهد بعدم العصبية وتطبيق العدالة بين اللاعبين واستعادة الأمجاد

- تحديد مصير.. الزمالك يُجدّد لـ«علاء» بعد إصابة «الونش» والمدرب الجديد يطلب ودية قوية

- المحطة قبل الأخيرة.. الكونغو تطارد سيناريو البرتغال أمام كوت ديفوار.. ونيجيريا تصطدم بأحلام رفاق «تاو»

- على قدم وساق.. الأهلى يفقد 7 لاعبين أمام شباب بلوزداد

الصفحة الثامنة

- «المتحدة» تدعم الأطفال الموهوبين في ماراثون رمضان.. «سنة أولى نجومية»

- «الصاج» يكسب روائح رمضان هلت على كل لون يا «فانوس»

- «يا حبيبتي يا مصر» ألماني وزوجته يحتفلان بـ«500 ليلة» في مرسى علم

- «عرائس وصابون وإكسسوارات».. مشروعات «الستات» في معرض الكتاب