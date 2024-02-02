اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «البحث العلمي» دينامو الصناعة وقاطرة التنمية
كتب:
محمد عزالدين
07:24 م | الجمعة 02 فبراير 2024
عدد جريدة "الوطن" غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «البحث العلمي» دينامو الصناعة
- توظيف مُخرجات القطاع لدعم الاقتصاد تحت شعار «صنع في مصر»
- الدولة ترفع مخصصات الإنفاق على البحث والتطوير.. ومصر الأولى في براءات الاختراع عام 2022.. و«عاشور»: دعم شباب المبتكرين لتنفيذ مشروعات جديدة ذات تأثير محلي ودولي
- الجامعات تتصدر مؤشرات الأداء العالمية.. و«القاهرة» الأولى عربياً في «الإبداع والابتكار».. و«النانو تكنولوجي» ترسم خارطة العلوم المستقبلية وتطرح حلولاً لمشكلات البيئة والمياه والتربة
- إسرائيل ترتكب 12 مجزرة جديدة ضد الفلسطينيين في يوم واحد
- استشهاد وإصابة 260.. وأعداد الشهداء تتجاوز ٢٧ ألفاً
- ضيوف «المعرض»: مصر أرض الثقافة
- «المعتصم» ماليزى: فعالية مهمة تربط العالم بمصر.. و«شارق خان» هندى: بلد الأزهر منارة العلم
- «عبدالعزيز» قرغيزستانى: القاهرة معقل «الوسطية» فى العالم
- مدربا المنتخب والزمالك
- ترشيح «ميكالى» لقيادة المنتخب.. و«فيتوريا» يهدد باللجوء لـ«فيفا»
- «جوميز» يوقع عقد تدريب الزمالك وأزمة فى الفريق بسبب «فتوح»
- 3 أندية إنجليزية تتسابق على «مرموش».. وناديه يحدد السعر
- «عتبات البهجة».. صراع بين الوحدة وحب الحياة يحسمه «الفخرانى» فى رمضان
- مصر تنقل خبرات إدارة المياه إلى فلسطين
- «سويلم»: الاحتلال الإسرائيلى يهدد توفير احتياجات السكان المحاصرين من المياه
- «الزراعة»: أسواق البرازيل تفتح أبوابها أمام البطاطس المصرية
- «السياحة»: 700 شركة تنظم «عمرة رمضان».. وإقبال على «الاقتصادية»
الصفحة الثانية
- «البحث العلمي».. دينامو الصناعة.. وقاطرة التنمية
- الحكومة ترفع معدلات الإنفاق الكلي على البحث والتطوير
- مصر تحصد المركز الأول في براءات الاختراع عام 2022.. «عاشور»: دعم شباب المبتكرين لتنفيذ مشروعات ذات تأثير محلي ودولي.. و«صقر»: مشروعات الذكاء الاصطناعي وصلت إلى 318 بتمويل 730 مليون جنيه.. وإطلاق مبادرة لإنشاء تصنيف للمراكز والمعاهد البحثية غير التعليمية بشمال أفريقيا والشرق الأوسط
- عضو «تعليم النواب»: الدولة ارتقت بمنظومة الجامعات من خدمات إضافية ومؤسسات ومعامل بمختلف القطاعات
- د. حسام المندوه: البحث العلمي يحتاج إلى زيادة الميزانية والقدرة على التمويل الذاتي
الصفحة الثالثة
- الجامعات المصرية تتصدر مؤشرات وتصنيفات الأداء العالمية و«القاهرة» تحصد المركز الأول عربياً في «الإبداع والابتكار»
- «الخشت»: تصدّرنا التصنيف الإسبانى «ويبومتريكس» لعام 2023.. و«قنديل»: تخصيص 10% من دخل الجامعة للأبحاث يعكس الالتزام بتطوير المعرفة
- طفرة علمية بالمعامل لحل مشكلات المجتمع وتحقيق «التنمية المستدامة»
- «الطايل»: الكلية توفر التدريب لكل طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.. و«نيرفانا»: تجهيز المعامل بأعلى الإمكانيات طبقاً للمواصفات العالمية
- خبراء: «النانو تكنولوجي» ترسم خارطة العلوم المستقبلية وتطرح حلولاً لمشكلات البيئة والمياه
- «سنجاب»: لدينا مخزون بحثي استراتيجي بمختلف المجالات بحاجة للتطبيق.. و«رجاء»: التوسع في التخصصات العلمية ضرورة لمعالجة قضايا المجتمع
- عميد «النانو تكنولوجى»: وضعنا خططاً لعلاج الأمراض المستعصية مثل السرطان ونسعى لتطوير أبحاث الطاقة المتجددة
الصفحة الرابعة
- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: غزة.. الجرح المفتوح
- مقال رأي لـ محمد عبدالجواد، بعنوان: وقف حرب غزة.. صفقة اليأس من تحقيق النصر
- مقال رأي لـ د. ناجح إبراهيم، بعنوان: وا شوقاً للجنة
- مقال رأي لـ طارق عباس، بعنوان: المعلم و«صلاح».. الزمن لا يتوقف!
الصفحة الخامسة
- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: مصر الكبيرة.. قراءة في شريط الأخبار
- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبو شامة، بعنوان: المستشار و«الكيان» في معرض الكتاب
- مقال رأي لـ محمد غالب، بعنوان: أنت مرفوض ولكن!
- مقال رأي لـ عبدالله غلوش، بعنوان: الدروس المستفادة من أمم أفريقيا
الصفحة السادسة
- ضيوف «القاهرة للكتاب»: مصر كعبة العلم وأرض الثقافة
- طلاب وعائلات وأصدقاء من كل الجنسيات يبحثون عن المعرفة
- قيرغيزستان.. «عبدالعزيز»: مصر معقل الوسطية وأريد نقل علوم الأزهر إلى بلادي
- الهند.. «شارق خان»: بلد الأزهر منارة العلم.. وصاحبة المنهج الديني الوسطي
- اليمن.. «بولمار»: أنا زائر دائم و«القاهرة» من أفضل المعارض
- الفلبين.. «جحي»: أفضِّل كتب التفسير والفقه لفوائدها في الحياة
- ماليزيا.. «المعتصم»: فعالية ثقافية تربط العالم بحضارة مصر
- ليبيا.. «إسلام»: ورثت عشق الثقافة المصرية من والدي
- تايلاند.. «إلياس»: أهتم بالفنون المصرية والفراعنة
الصفحة السابعة
- الرتوش الأخيرة.. «جوميز» يوقع عقود تدريب الزمالك.. وأزمة بسبب «فتوح»
- الفراعنة فى طريق «السامبا».. ترشيح «ميكالى» لتدريب المنتخب الأول والحسم الأحد.. و«فيتوريا» يهدد باللجوء لـ«فيفا»
- المجد ينتظره.. صراع إنجليزى على «مرموش»
- ليلة الطموحات والتحديات.. الرأس الأخضر تصطدم بالأولاد.. و«الأفيال» يتسلح بالملعب أمام غينيا
الصفحة الثامنة
- «عتبات البهجة».. صراع بين الوحدة وحب الحياة يحسمه «الفخراني» في رمضان
- «خديجة وعبدالمنعم».. سر السعادة: مودة ورحمة و«فول وطعمية»
- «حل 350 مسألة في 10 دقائق».. الحساب الذهنى سبيل الأطفال لقدرات عقلية خارقة
- «كروشيه» بالألوان.. الورد اللي فتح في حياة «أمل»