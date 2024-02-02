رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «البحث العلمي» دينامو الصناعة وقاطرة التنمية

كتب:

محمد عزالدين
07:24 م | الجمعة 02 فبراير 2024
عدد جريدة "الوطن" غدا

عدد جريدة "الوطن" غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «البحث العلمي» دينامو الصناعة

- توظيف مُخرجات القطاع لدعم الاقتصاد تحت شعار «صنع في مصر»

- الدولة ترفع مخصصات الإنفاق على البحث والتطوير.. ومصر الأولى في براءات الاختراع عام 2022.. و«عاشور»: دعم شباب المبتكرين لتنفيذ مشروعات جديدة ذات تأثير محلي ودولي

 - الجامعات تتصدر مؤشرات الأداء العالمية.. و«القاهرة» الأولى عربياً في «الإبداع والابتكار».. و«النانو تكنولوجي» ترسم خارطة العلوم المستقبلية وتطرح حلولاً لمشكلات البيئة والمياه والتربة

- إسرائيل ترتكب 12 مجزرة جديدة ضد الفلسطينيين في يوم واحد

- استشهاد وإصابة 260.. وأعداد الشهداء تتجاوز ٢٧ ألفاً

- ضيوف «المعرض»: مصر أرض الثقافة

- «المعتصم» ماليزى: فعالية مهمة تربط العالم بمصر.. و«شارق خان» هندى: بلد الأزهر منارة العلم

- «عبدالعزيز» قرغيزستانى: القاهرة معقل «الوسطية» فى العالم

- مدربا المنتخب والزمالك

- ترشيح «ميكالى» لقيادة المنتخب.. و«فيتوريا» يهدد باللجوء لـ«فيفا»

- «جوميز» يوقع عقد تدريب الزمالك وأزمة فى الفريق بسبب «فتوح»

- 3 أندية إنجليزية تتسابق على «مرموش».. وناديه يحدد السعر

- «عتبات البهجة».. صراع بين الوحدة وحب الحياة يحسمه «الفخرانى» فى رمضان

- مصر تنقل خبرات إدارة المياه إلى فلسطين

- «سويلم»: الاحتلال الإسرائيلى يهدد توفير احتياجات السكان المحاصرين من المياه

- «الزراعة»: أسواق البرازيل تفتح أبوابها أمام البطاطس المصرية

- «السياحة»: 700 شركة تنظم «عمرة رمضان».. وإقبال على «الاقتصادية»

 

الصفحة الثانية

- «البحث العلمي».. دينامو الصناعة.. وقاطرة التنمية

- الحكومة ترفع معدلات الإنفاق الكلي على البحث والتطوير

- مصر تحصد المركز الأول في براءات الاختراع عام 2022.. «عاشور»: دعم شباب المبتكرين لتنفيذ مشروعات ذات تأثير محلي ودولي.. و«صقر»: مشروعات الذكاء الاصطناعي وصلت إلى 318 بتمويل 730 مليون جنيه.. وإطلاق مبادرة لإنشاء تصنيف للمراكز والمعاهد البحثية غير التعليمية بشمال أفريقيا والشرق الأوسط

- عضو «تعليم النواب»: الدولة ارتقت بمنظومة الجامعات من خدمات إضافية ومؤسسات ومعامل بمختلف القطاعات

- د. حسام المندوه: البحث العلمي يحتاج إلى زيادة الميزانية والقدرة على التمويل الذاتي

 

الصفحة الثالثة

- الجامعات المصرية تتصدر مؤشرات وتصنيفات الأداء العالمية و«القاهرة» تحصد المركز الأول عربياً في «الإبداع والابتكار»

- «الخشت»: تصدّرنا التصنيف الإسبانى «ويبومتريكس» لعام 2023.. و«قنديل»: تخصيص 10% من دخل الجامعة للأبحاث يعكس الالتزام بتطوير المعرفة

- طفرة علمية بالمعامل لحل مشكلات المجتمع وتحقيق «التنمية المستدامة»

- «الطايل»: الكلية توفر التدريب لكل طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.. و«نيرفانا»: تجهيز المعامل بأعلى الإمكانيات طبقاً للمواصفات العالمية

- خبراء: «النانو تكنولوجي» ترسم خارطة العلوم المستقبلية وتطرح حلولاً لمشكلات البيئة والمياه

- «سنجاب»: لدينا مخزون بحثي استراتيجي بمختلف المجالات بحاجة للتطبيق.. و«رجاء»: التوسع في التخصصات العلمية ضرورة لمعالجة قضايا المجتمع

- عميد «النانو تكنولوجى»: وضعنا خططاً لعلاج الأمراض المستعصية مثل السرطان ونسعى لتطوير أبحاث الطاقة المتجددة

 

الصفحة الرابعة

- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: غزة.. الجرح المفتوح

- مقال رأي لـ محمد عبدالجواد، بعنوان: وقف حرب غزة.. صفقة اليأس من تحقيق النصر

- مقال رأي لـ د. ناجح إبراهيم، بعنوان: وا شوقاً للجنة

- مقال رأي لـ طارق عباس، بعنوان: المعلم و«صلاح».. الزمن لا يتوقف!

 

الصفحة الخامسة

- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: مصر الكبيرة.. قراءة في شريط الأخبار

- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبو شامة، بعنوان: المستشار و«الكيان» في معرض الكتاب

- مقال رأي لـ محمد غالب، بعنوان: أنت مرفوض ولكن!

- مقال رأي لـ عبدالله غلوش، بعنوان: الدروس المستفادة من أمم أفريقيا

 

الصفحة السادسة

- ضيوف «القاهرة للكتاب»: مصر كعبة العلم وأرض الثقافة

- طلاب وعائلات وأصدقاء من كل الجنسيات يبحثون عن المعرفة

- قيرغيزستان.. «عبدالعزيز»: مصر معقل الوسطية وأريد نقل علوم الأزهر إلى بلادي

- الهند.. «شارق خان»: بلد الأزهر منارة العلم.. وصاحبة المنهج الديني الوسطي

- اليمن.. «بولمار»: أنا زائر دائم و«القاهرة» من أفضل المعارض

- الفلبين.. «جحي»: أفضِّل كتب التفسير والفقه لفوائدها في الحياة

- ماليزيا.. «المعتصم»: فعالية ثقافية تربط العالم بحضارة مصر

- ليبيا.. «إسلام»: ورثت عشق الثقافة المصرية من والدي

- تايلاند.. «إلياس»: أهتم بالفنون المصرية والفراعنة

 

الصفحة السابعة

- الرتوش الأخيرة.. «جوميز» يوقع عقود تدريب الزمالك.. وأزمة بسبب «فتوح»

- الفراعنة فى طريق «السامبا».. ترشيح «ميكالى» لتدريب المنتخب الأول والحسم الأحد.. و«فيتوريا» يهدد باللجوء لـ«فيفا»

- المجد ينتظره.. صراع إنجليزى على «مرموش»

- ليلة الطموحات والتحديات.. الرأس الأخضر تصطدم بالأولاد.. و«الأفيال» يتسلح بالملعب أمام غينيا

الصفحة الثامنة

- «عتبات البهجة».. صراع بين الوحدة وحب الحياة يحسمه «الفخراني» في رمضان

- «خديجة وعبدالمنعم».. سر السعادة: مودة ورحمة و«فول وطعمية»

- «حل 350 مسألة في 10 دقائق».. الحساب الذهنى سبيل الأطفال لقدرات عقلية خارقة

- «كروشيه» بالألوان.. الورد اللي فتح في حياة «أمل»

اقرأ المزيد:

رشوان توفيق يكشف لـ«الوطن» تفاصيل مشاركته في مسلسل «ألف ليلة وليلة»

الأونروا لـ«الوطن»: قطع الدعم يعرقل عملنا في غزة.. قد نتوقف تماما نهاية فبراير

«حماة الوطن» يقدم دروسا مجانية للمراحل التعليمية الثلاث بالعريش

«حماة الوطن» بمطروح: تجهيز 9 عرائس من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم

شريف حلمي لـ«الوطن»: أريد تحويل أزمتي الصحية لعمل فني ديني

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: ندعم الجهود الرامية لحماية استقرار ووحدة الأراضى الليبية
بقلم محمد عزالدين