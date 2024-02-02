اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «البحث العلمي» دينامو الصناعة وقاطرة التنمية

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «البحث العلمي» دينامو الصناعة

- توظيف مُخرجات القطاع لدعم الاقتصاد تحت شعار «صنع في مصر»

- الدولة ترفع مخصصات الإنفاق على البحث والتطوير.. ومصر الأولى في براءات الاختراع عام 2022.. و«عاشور»: دعم شباب المبتكرين لتنفيذ مشروعات جديدة ذات تأثير محلي ودولي

- الجامعات تتصدر مؤشرات الأداء العالمية.. و«القاهرة» الأولى عربياً في «الإبداع والابتكار».. و«النانو تكنولوجي» ترسم خارطة العلوم المستقبلية وتطرح حلولاً لمشكلات البيئة والمياه والتربة

- إسرائيل ترتكب 12 مجزرة جديدة ضد الفلسطينيين في يوم واحد

- استشهاد وإصابة 260.. وأعداد الشهداء تتجاوز ٢٧ ألفاً

- ضيوف «المعرض»: مصر أرض الثقافة

- «المعتصم» ماليزى: فعالية مهمة تربط العالم بمصر.. و«شارق خان» هندى: بلد الأزهر منارة العلم

- «عبدالعزيز» قرغيزستانى: القاهرة معقل «الوسطية» فى العالم

- مدربا المنتخب والزمالك

- ترشيح «ميكالى» لقيادة المنتخب.. و«فيتوريا» يهدد باللجوء لـ«فيفا»

- «جوميز» يوقع عقد تدريب الزمالك وأزمة فى الفريق بسبب «فتوح»

- 3 أندية إنجليزية تتسابق على «مرموش».. وناديه يحدد السعر

- «عتبات البهجة».. صراع بين الوحدة وحب الحياة يحسمه «الفخرانى» فى رمضان

- مصر تنقل خبرات إدارة المياه إلى فلسطين

- «سويلم»: الاحتلال الإسرائيلى يهدد توفير احتياجات السكان المحاصرين من المياه

- «الزراعة»: أسواق البرازيل تفتح أبوابها أمام البطاطس المصرية

- «السياحة»: 700 شركة تنظم «عمرة رمضان».. وإقبال على «الاقتصادية»

الصفحة الثانية

- «البحث العلمي».. دينامو الصناعة.. وقاطرة التنمية

- الحكومة ترفع معدلات الإنفاق الكلي على البحث والتطوير

- مصر تحصد المركز الأول في براءات الاختراع عام 2022.. «عاشور»: دعم شباب المبتكرين لتنفيذ مشروعات ذات تأثير محلي ودولي.. و«صقر»: مشروعات الذكاء الاصطناعي وصلت إلى 318 بتمويل 730 مليون جنيه.. وإطلاق مبادرة لإنشاء تصنيف للمراكز والمعاهد البحثية غير التعليمية بشمال أفريقيا والشرق الأوسط

- عضو «تعليم النواب»: الدولة ارتقت بمنظومة الجامعات من خدمات إضافية ومؤسسات ومعامل بمختلف القطاعات

- د. حسام المندوه: البحث العلمي يحتاج إلى زيادة الميزانية والقدرة على التمويل الذاتي

الصفحة الثالثة

- الجامعات المصرية تتصدر مؤشرات وتصنيفات الأداء العالمية و«القاهرة» تحصد المركز الأول عربياً في «الإبداع والابتكار»

- «الخشت»: تصدّرنا التصنيف الإسبانى «ويبومتريكس» لعام 2023.. و«قنديل»: تخصيص 10% من دخل الجامعة للأبحاث يعكس الالتزام بتطوير المعرفة

- طفرة علمية بالمعامل لحل مشكلات المجتمع وتحقيق «التنمية المستدامة»

- «الطايل»: الكلية توفر التدريب لكل طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.. و«نيرفانا»: تجهيز المعامل بأعلى الإمكانيات طبقاً للمواصفات العالمية

- خبراء: «النانو تكنولوجي» ترسم خارطة العلوم المستقبلية وتطرح حلولاً لمشكلات البيئة والمياه

- «سنجاب»: لدينا مخزون بحثي استراتيجي بمختلف المجالات بحاجة للتطبيق.. و«رجاء»: التوسع في التخصصات العلمية ضرورة لمعالجة قضايا المجتمع

- عميد «النانو تكنولوجى»: وضعنا خططاً لعلاج الأمراض المستعصية مثل السرطان ونسعى لتطوير أبحاث الطاقة المتجددة

الصفحة الرابعة

- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: غزة.. الجرح المفتوح

- مقال رأي لـ محمد عبدالجواد، بعنوان: وقف حرب غزة.. صفقة اليأس من تحقيق النصر

- مقال رأي لـ د. ناجح إبراهيم، بعنوان: وا شوقاً للجنة

- مقال رأي لـ طارق عباس، بعنوان: المعلم و«صلاح».. الزمن لا يتوقف!

الصفحة الخامسة

- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: مصر الكبيرة.. قراءة في شريط الأخبار

- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبو شامة، بعنوان: المستشار و«الكيان» في معرض الكتاب

- مقال رأي لـ محمد غالب، بعنوان: أنت مرفوض ولكن!

- مقال رأي لـ عبدالله غلوش، بعنوان: الدروس المستفادة من أمم أفريقيا

الصفحة السادسة

- ضيوف «القاهرة للكتاب»: مصر كعبة العلم وأرض الثقافة

- طلاب وعائلات وأصدقاء من كل الجنسيات يبحثون عن المعرفة

- قيرغيزستان.. «عبدالعزيز»: مصر معقل الوسطية وأريد نقل علوم الأزهر إلى بلادي

- الهند.. «شارق خان»: بلد الأزهر منارة العلم.. وصاحبة المنهج الديني الوسطي

- اليمن.. «بولمار»: أنا زائر دائم و«القاهرة» من أفضل المعارض

- الفلبين.. «جحي»: أفضِّل كتب التفسير والفقه لفوائدها في الحياة

- ماليزيا.. «المعتصم»: فعالية ثقافية تربط العالم بحضارة مصر

- ليبيا.. «إسلام»: ورثت عشق الثقافة المصرية من والدي

- تايلاند.. «إلياس»: أهتم بالفنون المصرية والفراعنة

الصفحة السابعة

- الرتوش الأخيرة.. «جوميز» يوقع عقود تدريب الزمالك.. وأزمة بسبب «فتوح»

- الفراعنة فى طريق «السامبا».. ترشيح «ميكالى» لتدريب المنتخب الأول والحسم الأحد.. و«فيتوريا» يهدد باللجوء لـ«فيفا»

- المجد ينتظره.. صراع إنجليزى على «مرموش»

- ليلة الطموحات والتحديات.. الرأس الأخضر تصطدم بالأولاد.. و«الأفيال» يتسلح بالملعب أمام غينيا

الصفحة الثامنة

- «عتبات البهجة».. صراع بين الوحدة وحب الحياة يحسمه «الفخراني» في رمضان

- «خديجة وعبدالمنعم».. سر السعادة: مودة ورحمة و«فول وطعمية»

- «حل 350 مسألة في 10 دقائق».. الحساب الذهنى سبيل الأطفال لقدرات عقلية خارقة

- «كروشيه» بالألوان.. الورد اللي فتح في حياة «أمل»