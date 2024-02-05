اقرأ في عدد الوطن غدا.. «الأخضر» يتهاوى و«الأصفر» يفقد بريقه
كتب:
أحمد العانوسي
07:36 م | الإثنين 05 فبراير 2024
عدد الوطن غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسى» يوجه بتحفيز الاستثمارات العالمية والمحلية فى القطاع الصحى
- الرئيس: تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة لـ«غير القادرين» لتحسين الصحة العامة.. وحريصون على تخفيف معاناة سكان غزة
- «التموين»: 500 جنيه زيادة للمزارعين على حافز توريد طن «قصب السكر»
- «عش»: القرار يضاعف الإنتاج.. و«أبوصدام»: يوفر السكر الأبيض بـ 20 جنيهاً للكيلو
- قوات الاحتلال تعاود استهداف الكوادر الطبية.. وهدنة إنسانية منتظرة فى «غزة»
- 27365 شهيداً و6540 معتقلاً منذ بدء العدوان على القطاع
- الفريق أسامة عسكر يتفقد ضبطيات قوات حرس الحدود
الصفحة الثانية
- «الأخضر» يتهاوى و«الأصفر» يفقد بريقه
- انهيار السوق الموازية للدولار.. وأكاديميون: نتوقع تراجعات جديدة قريباً
- «العمدة»: الأخبار الإيجابية دفعت المضاربين للتخلص منه.. و«سلام»: ترقبوا انخفاض أسعار السلع والفترة المقبلة ستشهد مزيداً من ضخ الاستثمارات فى السوق المحلية
- «الداخلية» تحاصر عصابات الاتجار بالعملة وغسيل الأموال بمختلف المحافظات
- ضبط أكثر من 150 قضية خلال 5 أيام.. و50 مليون جنيه حصيلة مالك شركة ملابس جاهزة من نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية
- خبيرة مصرفية: جهود الدولة فى رصد تجار السوق السوداء أدت لانخفاض سعر الصرف
- سهر الدماطى: الرقابة أهم عوامل السيطرة على السوق.. واستثمارات «رأس الحكمة» لها دور كبير فى تراجع أسعار العملات
الصفحة الثالثة
- تراجع أسعار الذهب عودة لـ«تصحيح المسار» بعد انهيار سوق العملة الأجنبية
- الإصلاحات الهيكلية تعيد التوازن للاقتصاد الوطنى.. وتراجع فى مؤشرات السلع الرئيسية
- «عيد»: القرارات الأخيرة ساعدت الاقتصاد على مواجهة الأزمات وتداعيات التوترات الجيوسياسية
- د. عمرو صالح يكتب: المدرسة الاقتصادية المصرية قادرة على ضبط الأسواق
- أمين «اقتصادية الشيوخ»: انهيار الدولار يؤكد سلامة السياسات النقدية للدولة
- أكمل نجاتى: أتوقع استمرار انهيار السعر إلى أن يقترب من السعر الرسمى فى البنوك
الصفحة الرابعة
- المعرض يسدل الستار على الدورة الحالية مصر تصنع المعرفة وتصون الكلمة
- ملايين زائر.. و«الكيلانى»: الإقبال يعكس الشغف بالقراءة
- 4 ملايين زائر.. و«الكيلانى»: الإقبال يعكس الشغف بالقراءة
- وزيرة الثقافة: النسخة الحالية شهدت مشاركة 1200 دار نشر من 70 دولة بزيادة 153 ناشراً عن الدورة الماضية وبلغ عدد العارضين 5250 عارضاً هذا العام
- «الثقافة»: إصدارات وخصومات وأنشطة ورحلات خاصة من المحافظات الحدودية
- رئيس الهيئة العامة للكتاب: حريصون على تحقيق رؤية «مصر 2030»
- اتحاد الناشرين: أجنحة المعرض حققت مبيعات جيدة.. والحصر النهائى بعد الختام
- «البسيونى»: الجناح شهد زحاماً يومياً على شراء الكتب بكميات كبيرة
- «رشاد»: الناشرون يراهنون على القارئ.. و«مصطفى»: الروايات حظيت بإقبال كبير
الصفحة الخامسة
- مثقفون: الإقبال ظاهرة إيجابية.. والمعرض حدث ثقافى مؤثر
- أحمد المسلماني: حول العالم فى 200 كتاب
- ضيوف مصر: أفضل استثمار ثقافى عربى فى أفريقيا والشرق الأوسط
- «دعسة»: نافذة لترويج الإبداعات.. و«الرفاعى»: أكبر تظاهرة عربية
- «عمان» ضيف شرف الدورة 56.. والدولة تستثمر نجاحها فى الأحداث الثقافية المقبلة
- «رضا»: المشاركة فى «معرض فنزويلا» فرصة لتقديم أنفسنا للآخرين ويجب أن تتضمن عروضاً فنية استثنائية بالإضافة إلى الكتب المترجمة
- الناقد الأدبى: المصريون متعطشون للقراءة.. والجمهور يقصد أجنحة «الثقافة» لشراء الكتب المخفضة
- لدينا حالة زخم إبداعى خلقت تصنيفات جديدة للرواية تتنوع ما بين الأدب التاريخى وأدب علم النفس والاجتماع
الصفحة السادسة
- أحمد رفعت يكتب: عن جولة وزير قطاع الأعمال بشركة «النصر للسيارات»!
- خالد منتصر يكتب: الشيخ حسن العطار.. إمام المجددين
- د. محمود خليل يكتب: الإنفاق وكرامة الإنسان
- لينا مظلوم تكتب: حالة وطنية استثنائية ينتظرها المشاهد فى 2025
- د. محمد صلاح البدرى يكتب: معاهد التمريض الخاص.. بائعو الوهم!
- بلال الدوى يكتب: أربعة أخبار إيجابية
الصفحة السابعة
- باى باى «فيتوريا».. المدرب البرتغالى يرحل عن تدريب الفراعنة بـ«التقسيط المريح» شد وجذب قبل تعيين «يوسف».. والإبقاء على منصب حازم إمام
- اتحاد الكرة يفاضل بين «خواجات» واتصالات خاصة مع «كيروش»
- الصفقات الجديدة تكفى.. رئيس الزمالك يراهن على «جوميز»وأشعة جديدة لتحديد مصير «الونش»
- الصفوف مكتملة.. الدوليون يعودون لتدريبات الأهلى.. وظهور «كمال والزنفلى» لأول مرة .. وعضو جديد بلجنة التعاقدات
الصفحة الثامنة
- «فواز» يتعاون مع «المتحدة» فى رمضان
- فانتازيا فى «ألف ليلة وليلة» وشعبى فى «حق عرب»
- «إنجليزى صعيدى» كورال «سيد وبناته» لتبسيط اللغة.. والجمهور بالملايين
- «فى حب الخط العربى».. ورشة مجانية لزوار معرض الكتاب
- «بتلف لوحدها»
- «وجدى».. خلق من الخردة «ألعاب توازن»
- «اترك المحمول وصاحب كتاباً».. مبادرة «الجعفرى» لأطفال سوهاج