اقرأ في عدد الوطن غدا.. «الأخضر» يتهاوى و«الأصفر» يفقد بريقه

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى» يوجه بتحفيز الاستثمارات العالمية والمحلية فى القطاع الصحى

- الرئيس: تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة لـ«غير القادرين» لتحسين الصحة العامة.. وحريصون على تخفيف معاناة سكان غزة

- «التموين»: 500 جنيه زيادة للمزارعين على حافز توريد طن «قصب السكر»

- «عش»: القرار يضاعف الإنتاج.. و«أبوصدام»: يوفر السكر الأبيض بـ 20 جنيهاً للكيلو

- قوات الاحتلال تعاود استهداف الكوادر الطبية.. وهدنة إنسانية منتظرة فى «غزة»

- 27365 شهيداً و6540 معتقلاً منذ بدء العدوان على القطاع

- الفريق أسامة عسكر يتفقد ضبطيات قوات حرس الحدود

الصفحة الثانية

- «الأخضر» يتهاوى و«الأصفر» يفقد بريقه

- انهيار السوق الموازية للدولار.. وأكاديميون: نتوقع تراجعات جديدة قريباً

- «العمدة»: الأخبار الإيجابية دفعت المضاربين للتخلص منه.. و«سلام»: ترقبوا انخفاض أسعار السلع والفترة المقبلة ستشهد مزيداً من ضخ الاستثمارات فى السوق المحلية

- «الداخلية» تحاصر عصابات الاتجار بالعملة وغسيل الأموال بمختلف المحافظات

- ضبط أكثر من 150 قضية خلال 5 أيام.. و50 مليون جنيه حصيلة مالك شركة ملابس جاهزة من نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية

- خبيرة مصرفية: جهود الدولة فى رصد تجار السوق السوداء أدت لانخفاض سعر الصرف

- سهر الدماطى: الرقابة أهم عوامل السيطرة على السوق.. واستثمارات «رأس الحكمة» لها دور كبير فى تراجع أسعار العملات

الصفحة الثالثة

- تراجع أسعار الذهب عودة لـ«تصحيح المسار» بعد انهيار سوق العملة الأجنبية

- الإصلاحات الهيكلية تعيد التوازن للاقتصاد الوطنى.. وتراجع فى مؤشرات السلع الرئيسية

- «عيد»: القرارات الأخيرة ساعدت الاقتصاد على مواجهة الأزمات وتداعيات التوترات الجيوسياسية

- د. عمرو صالح يكتب: المدرسة الاقتصادية المصرية قادرة على ضبط الأسواق

- أمين «اقتصادية الشيوخ»: انهيار الدولار يؤكد سلامة السياسات النقدية للدولة

- أكمل نجاتى: أتوقع استمرار انهيار السعر إلى أن يقترب من السعر الرسمى فى البنوك

الصفحة الرابعة

- المعرض يسدل الستار على الدورة الحالية مصر تصنع المعرفة وتصون الكلمة

- ملايين زائر.. و«الكيلانى»: الإقبال يعكس الشغف بالقراءة

- 4 ملايين زائر.. و«الكيلانى»: الإقبال يعكس الشغف بالقراءة

- وزيرة الثقافة: النسخة الحالية شهدت مشاركة 1200 دار نشر من 70 دولة بزيادة 153 ناشراً عن الدورة الماضية وبلغ عدد العارضين 5250 عارضاً هذا العام

- «الثقافة»: إصدارات وخصومات وأنشطة ورحلات خاصة من المحافظات الحدودية

- رئيس الهيئة العامة للكتاب: حريصون على تحقيق رؤية «مصر 2030»

- اتحاد الناشرين: أجنحة المعرض حققت مبيعات جيدة.. والحصر النهائى بعد الختام

- «البسيونى»: الجناح شهد زحاماً يومياً على شراء الكتب بكميات كبيرة

- «رشاد»: الناشرون يراهنون على القارئ.. و«مصطفى»: الروايات حظيت بإقبال كبير

الصفحة الخامسة

- مثقفون: الإقبال ظاهرة إيجابية.. والمعرض حدث ثقافى مؤثر

- أحمد المسلماني: حول العالم فى 200 كتاب

- ضيوف مصر: أفضل استثمار ثقافى عربى فى أفريقيا والشرق الأوسط

- «دعسة»: نافذة لترويج الإبداعات.. و«الرفاعى»: أكبر تظاهرة عربية

- «عمان» ضيف شرف الدورة 56.. والدولة تستثمر نجاحها فى الأحداث الثقافية المقبلة

- «رضا»: المشاركة فى «معرض فنزويلا» فرصة لتقديم أنفسنا للآخرين ويجب أن تتضمن عروضاً فنية استثنائية بالإضافة إلى الكتب المترجمة

- الناقد الأدبى: المصريون متعطشون للقراءة.. والجمهور يقصد أجنحة «الثقافة» لشراء الكتب المخفضة

- لدينا حالة زخم إبداعى خلقت تصنيفات جديدة للرواية تتنوع ما بين الأدب التاريخى وأدب علم النفس والاجتماع

الصفحة السادسة

- أحمد رفعت يكتب: عن جولة وزير قطاع الأعمال بشركة «النصر للسيارات»!

- خالد منتصر يكتب: الشيخ حسن العطار.. إمام المجددين

- د. محمود خليل يكتب: الإنفاق وكرامة الإنسان

- لينا مظلوم تكتب: حالة وطنية استثنائية ينتظرها المشاهد فى 2025

- د. محمد صلاح البدرى يكتب: معاهد التمريض الخاص.. بائعو الوهم!

- بلال الدوى يكتب: أربعة أخبار إيجابية

الصفحة السابعة

- باى باى «فيتوريا».. المدرب البرتغالى يرحل عن تدريب الفراعنة بـ«التقسيط المريح» شد وجذب قبل تعيين «يوسف».. والإبقاء على منصب حازم إمام

- اتحاد الكرة يفاضل بين «خواجات» واتصالات خاصة مع «كيروش»

- الصفقات الجديدة تكفى.. رئيس الزمالك يراهن على «جوميز»وأشعة جديدة لتحديد مصير «الونش»

- الصفوف مكتملة.. الدوليون يعودون لتدريبات الأهلى.. وظهور «كمال والزنفلى» لأول مرة .. وعضو جديد بلجنة التعاقدات

الصفحة الثامنة

- «فواز» يتعاون مع «المتحدة» فى رمضان

- فانتازيا فى «ألف ليلة وليلة» وشعبى فى «حق عرب»

- «إنجليزى صعيدى» كورال «سيد وبناته» لتبسيط اللغة.. والجمهور بالملايين

- «فى حب الخط العربى».. ورشة مجانية لزوار معرض الكتاب

- «بتلف لوحدها»

- «وجدى».. خلق من الخردة «ألعاب توازن»

- «اترك المحمول وصاحب كتاباً».. مبادرة «الجعفرى» لأطفال سوهاج