محافظ المنيا يكرم وفد فرع المجلس القومي للمرأة لجهوده في قرى «حياة كريمة»

كرّم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الدكتورة منال أبو سمرة مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وعددا من أعضاء فرع المجلس، تقديرا لجهودهم في دعم ومساندة قضايا المرأة وخاصة بقرى حياة كريمة.

تسخير الإمكانيات لتنفيذ خطط التنمية المستدامة

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بوفد فرع المجلس، مؤكدا دعمه الكامل لجهود المجلس وتسخير الإمكانيات لتنفيذ خطط التنمية المستدامة في مراكز وقرى المحافظة وفي مقدمتها قرى حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال اللقاء، أعرب وفد فرع المجلس القومي للمرأة عن تقديره لدعم المحافظ، وجهوده المستمرة في مساندة قضايا المرأة المنياوية في جميع المجالات، كما جرى استعراض الأنشطة والفعاليات التي نفذها فرع المجلس خلال عام 2023، من أهمها تنفيذ حملات طرق الأبواب، واستخراج 14 ألفا و500 بطاقة رقم قومي لسيدات قرى حياة كريمة، وتنظيم ورش عمل بعنوان «لا للعنف بمدارس المنيا».

تنظيم 596 ورشة تدريبية للسيدات

ومن الأنشطة التي قدمها المجلس أيضًا، عقد «جلسات الدوار» بمشاركة 50 ألفا و350 مستهدفا من قرى حياة كريمة، كما أقيمت أمسيات تثقيفية بالتعاون مع مديرية الأوقاف وقصر الثقافة بتقديم عروض فنية ومسرحية لعدد 7600 مستهدف من الرجال والسيدات والأطفال، وتنظيم 596 ورشة تدريبية للسيدات على ريادة الأعمال استهدفت ما يقرب من 15 ألف سيدة.