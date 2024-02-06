الإعلامية سوزان حسن ضيفة إيمان أبوطالب في «بالخط العريض».. الجمعة

في حلقة خاصة واستثنائية، ولأول مرة على قناة «الحياة»، تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها «بالخط العريض»، الإعلامية القديرة سوزان حسن رئيس التليفزيون السابق.

تكشف سوزان حسن، خلال اللقاءن العديد من الأسرار والكواليس في حياتها المهنية والأسرية، كما تكشف أسرار استراحة المذيعات في مبنى ماسبيرو، وتتطرق إلى أسباب رفضها أن تصبح نائبة في البرلمان، كما تكشف عن رأيها في مذيعات الترند ومقدمي برامج المرأة والرجل.

وتكشف سوزان حسن، تفاصيل لقاءاتها التليفزيونية مع نجوم الفن مثل مديحة يسري وعمر الشريف وغيرهم من النجوم، وتتطرق إلى مواهبها المختلفة التي تزيح الستار عنها لأول مرة مثل الرقص والغناء ولعب اليوجا وغيرها من المواهب.