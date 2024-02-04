افتتاح قسم «الحياة الكنسية» بمعهد الدراسات المسيحية في إيبارشية ببا والفشن

افتتح معهد «الأنبا أثناسيوس للدراسات المسيحية» بإيبارشية ببا والفشن وسمسطا، أمس السبت، قسم «الحياة الكنسية» في مقر المعهد في كنيسة الشهيد مار جرجس بمقر المطرانية.

عظة الأنبا رافائيل

وبدأ اليوم بالقداس الإلهي، الذي تولّى خدمته الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا اسطفانوس، أسقف الإيبارشية، ثم افتتحا القسم الجديد، حيث ألقى الأنبا رافائيل محاضرة عن «الأسرار والوحدة».

وفي الإطار ذاته، ألقى الأنبا رافائيل محاضرة عن «آيات عسرة الفهم» في الاجتماع العام بالإيبارشية، أمس الأول.

يُذكر أن معهد الأنبا أثناسيوس للدراسات المسيحية يحمل اسم الأنبا الراحل أثناسيوس مطران بنى سويف السابق، كما بدأ نشاطه في عام 2017.

نشاط الكنيسة القبطية

وفي سياق آخر، شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نشاطا مكثفا، بالتزامن مع اقتراب صوم يونان 2024، حيث نظمت إيبارشية بني سويف لقاءً لمرتلي كنائسها بحضور الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية، وتولى الأنبا خدمة القداس الإلهي في بداية اللقاء والذي شارك فيه عدد كبير من شمامسة الإيبارشية إلى جانب المرتلين، حيث بلغ عدد المشاركين حوالي 800 شماس ومرتل.

وعقب القداس، التقى نيافة الأنبا غبريال بالمرتلين، وذلك في كاتدرائية الشهيد مار مينا بمدينة بني سويف الجديدة، التي احتضنت صلوات القداس أيضًا.

كما صلى الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، القداس الالهي في كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بمدينة الشروق، وبتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني، رسم نيافته عقب صلاة الصلح ٣٤ من أبناء الكنيسة ذاتها، شمامسة برتبة إبصالتس، وشارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وأسر الشمامسة الجدد.