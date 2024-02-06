مفاجآت بالأسماء.. تشكيل الجهاز المعاون لـ حسام حسن | عاجل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الجهاز المعاون لحسام حسن في منتخب مصر بعد إعلان تعيينه رسميا، مديرًا فنيا للفراعنة.

وأكد الاتحاد تعيين طارق سليمان مدربا عاما للمنتخب، وسعفان الصغير مدربا للحراس، ووليد بدر مدير إداري.

يشار إلى أن مصادر باتحاد الكرة أعلنت قبل قليل تعيين بديل للبرتغالي روي فيتوريا، وتولي حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر، الذي أُقيل من منصبه، وتفصلنا ساعات قليلة عن الإعلان رسميا عن الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني.

الظهور الأول لحسام حسن مع منتخب مصر

ومن المقرر أن يكون الظهور الأول لحسام حسن مع المنتخب الوطني في دورة «WinsunitedCup» الودية، التي ستُقام في الإمارات، في الفترة من 22 وحتى 26 مارس المقبل.

وتضم البطولة عددا من المنتخبات الأوروبية والإفريقية على رأسها منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

لاعبو فيوتشر يودعون «العميد»

وودع لاعبو مودرن فيوتشر العميد حسام حسن، قبل مغادرته معسكر الفريق، المقام في الإسكندرية، استعدادًا لعودته إلى القاهرة، بعد إعلان تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني.

وحرص لاعبو فيوتشر على التقاط العديد من الصور التذكاية رفقة حسام حسن قبل مغادرته المعسكر، صوب القاهرة.