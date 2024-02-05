ضبط 92 مخالفة تموينية في حملات على المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، عن قيام المديرية بشن حملات تموينية على الأسواق والمخابز في مختلف المراكز، وتمكنت من ضبط 92 مخالفة تموينية وتحرير محاضر بها.

حملات تموينية بالدقهلية

وأشار إلى أنه تم تكليف حملات المديرية من إدارة الرقابة التموينية والتجارية بمحافظة الدقهلية، بالاشتراك مع إدارة مركز المنصورة، لضبط مخالفات في الحملات في بندر المنصورة ونبروه ومنية النصر والجمالية وجمصة ومركز ميت غمر وشربين ومركز المنصورة.

ضبط مخالفات تموينية

وأوضح أن الحملات أسفرت عن الآتي:

- محضر تجميع بطاقات 40 بطاقة

- 14 محضر عدم مطابقة للمواصفات

- 2 محضر عدم نظافة أدوات العجين

- 2 محضر انتهاء من الإنتاج

- 3 محاضر مخالفة تعليمات

- محضر تجميع دقيق بقيمة 11 جوالا

- 7 محاضر تصرف في الدقيق المدعم بقيمة 43 جوالا

- 2 محضر إثبات مبيعات وهمية 10055 رغيفا

- 9 محاضر عدم وجود سجل تفتيش

- محضر عدم إعطاء بون صرف

- 27 محضر نقص وزن

- 10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار

- محضر سلع بدون فواتير

- 2 محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي

- محضر سلع مجهولة المصدر

- محضر ذبح خارج السلخانة.

- محضر تجميع سلع غذائية

- 2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( اجر تمويني)

- محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية (تاجر تمويني)

- 2 محضر عدم وجود شهادة صحية

- محضر سلع بدون بيانات

- محضر سلع منتهيه الصلاحية