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معرض القاهرة الدولي للكتاب

«الداخلية»: ضبط 1331 قضية تموينية في حملات ضد محتكري السلع

كتب:

محمد بركات
01:14 م | السبت 03 فبراير 2024
ضبطيات لشرطة التموين

ضبطيات لشرطة التموين

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1331) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها كميات من السلع المتنوعة أبرزها قرابة (627 طن سكر – 126 طن أرز – 113 طن مكرونة – 88 طن زيت طعام – 65 طن دقيق أبيض – 130 طن مسلى – 107 أطنان مواد غذائية متنوعة - 1600 عبوة زيت طعام – 26 ألف عبوة منظفات صناعية ومنتجات ورقية - 6 أطنان أسمدة زراعية مدعمة – 9 أطنان دقيق بلدي – 86 طن أعلاف حيوانية وداجنة وأسمدة زراعية – 47 ألف عبوة سجائر).

 

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بقلم محمد بركات