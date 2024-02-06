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قطار التوظيف الحكومي يصل محطة 2024.. إطلاق سلسلة وظائف جديدة لسد العجز في مؤسسات الدولة

كتب:

ماهر هنداوي
09:26 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
مسابقات لشغل وظائف حكومية

مسابقات لشغل وظائف حكومية

 حزمة مسابقات لشغل وظائف حكومية أعلن عنها، مؤخراً، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستمرار إنعاش حركة التوظيف الحكومى المدروس بمنهجية علمية بعيداً عن العشوائية، وتفادياً للوقوع فى ظاهرة الترهل بالجهاز الإدارى، التى عانت منها الدوائر الحكومية عقوداً طويلة.

مسابقات التوظيف الجديدة، فى 15 جهة حكومية، يشرف عليها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بدءاً من الإعلان عنها، والتقديم لها، ومروراً بإجراء الاختبارات إلكترونياً بنسبة 100%، بمركز الاختبارات، وتقييم القدرات بنزاهة وشفافية وعدالة مطلقة، بعيداً عن تدخل الأيدى البشرية، وانتهاءً بإعلان النتائج عبر كود مشفر يرسل للجهة المرشح لها المتقدم للوظيفة.

الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، أعلن عن حركة وظائف جديدة شملت التعيين فى 15 وظيفة بالعديد من الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، من بينها وزارات التربية والتعليم، والعدل، والبيئة، والزراعة، والنقل، وبعض الجهات والقطاعات الحكومية التابعة لها.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.