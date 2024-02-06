رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

أحمد حاتم ومايان السيد وأميرة أديب يقدمون واجب العزاء لتارا عماد

كتب:

أميرة عزالدين
08:11 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
أحمد حاتم

أحمد حاتم

وصل منذ قليل، الفنان أحمد حاتم، مايان السيد، أميرة أديب، علي السبع، ميار ومي الغيطي، أحمد والي، لمسجد الشرطة بالشيخ زايد؛ لتقديم واجب العزاء للفنانة تارا عماد في وفاة والدتها، والمقام حاليا بقاعة الوهاب.

ووصل لمواساة الفنانة تارا عماد، عدد كبير من الفنانين من بينهم الدكتور أشرف زكي، نيللي كريم وزوجها هشام عاشور، هدى المفتي، محسن منصور، علا رشدي، عمرو منسي، المخرج عمرو سلامة، ندى موسى وعدد آخر من الفنانين.

 

اقرأ المزيد:

أحمد حاتم يحتفل بعيد ميلاده الـ36: ممتن للتوتر والقلق والطموح

أحمد حاتم يكشف مصير الجزء الثاني من فيلم الهرم الرابع

أحمد حاتم يكشف لـ«الوطن» حقيقة وجود جزء ثانٍ من «أوقات فراغ»

وصول أحمد حاتم وعمرو منسي إلى العرض الخاص للفيلم الفلسطيني «الأستاذ»
بقلم أميرة عزالدين