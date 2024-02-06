أحمد حاتم ومايان السيد وأميرة أديب يقدمون واجب العزاء لتارا عماد

وصل منذ قليل، الفنان أحمد حاتم، مايان السيد، أميرة أديب، علي السبع، ميار ومي الغيطي، أحمد والي، لمسجد الشرطة بالشيخ زايد؛ لتقديم واجب العزاء للفنانة تارا عماد في وفاة والدتها، والمقام حاليا بقاعة الوهاب.

ووصل لمواساة الفنانة تارا عماد، عدد كبير من الفنانين من بينهم الدكتور أشرف زكي، نيللي كريم وزوجها هشام عاشور، هدى المفتي، محسن منصور، علا رشدي، عمرو منسي، المخرج عمرو سلامة، ندى موسى وعدد آخر من الفنانين.