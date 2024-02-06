رئيس جامعة جنوب الوادي يوجه بتعظيم الاستفادة من معامل كلية الهندسة

تفقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، كلية الهندسة في قنا، للوقوف على استعدادات كلية الهندسة للفصل الدراسي الثاني، من حيث المعامل والمدرجات وقاعات الدروس.

تشغيل كافيتريا كلية الهندسة

ووجه رئيس الجامعة بالاهتمام بتجميل الكلية والحدائق، ووافق على بدء تشغيل الكافتيريا ابتداء من الفصل الدراسي الثاني، وكذلك تعظيم الاستفادة من ورش الكلية وورش السيارات والنجارة والخراطة والحدادة، لخدمة طلاب الكلية والمجتمع الخارجي، وذلك عن طريق عقد تدريبات مكثفة يستفيد منها الطلاب والمجتمع.

وتفقد رئيس الجامعة بعض مشروعات التخرج للطلاب في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ووجه بسرعة الانتهاء من رصد ومراجعة نتائج الفصل الدراسي الأول.