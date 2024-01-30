جامعة جنوب الوادي تستخدم «أكواد» لأماكن الطلاب بالامتحانات.. رقم ثابت من أولى لرابعة

بدأت جامعة جنوب الوادي، في ترقيم مدرجات مقاعد المدرجات والفصول الامتحانية بكليات الحقوق والتجارة والتربية النوعية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة بالجامعة.

ترقيم مدرجات جامعة جنوب الوادي

وبحسب بيان جامعة جنوب الوادي ، بموجب مبادرة ترقيم مدرجات الامتحانات، التي ينفذها طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بقنا (مشرع تخرج)، تستهدف جامعة جنوب الوادي تحديد السعة الامتحانية للمدرجات، حيث يكون لكل طالب رقم كودي أثناء الامتحانات، ويتم تطبيق هذا التكويد على كل مدرجات الجامعة، فيحصل الطالب في الفرقة الأولى على رقم كودى يستمر معه حتى إنهاء دراسته الجامعية، ومن خلاله يتحدد موقع الطالب داخل اللجان الامتحانية طوال مدة دراسته.

رئيس جامعة جنوب الوادي

من جانبه أكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، سعي الجامعة في الوقت الحالي بخطوات حثيثة نحو تحديث وتطوير بنيتها الأساسية وبرامجها الأكاديمية والبحثية وأساليبها الإدارية، بما يتفق مع المعايير العالمية للجودة والاعتماد.

وأضاف الدكتور عكاوي أن جامعة جنوب الوادي، تحرص دائما على أن تتبوأ مكانتها في إطار التحول تجاه الجامعات الذكية والإبداع والابتكار في كل قطاعاتها من خلال خطة استراتيجية تواكب متطلبات العصر، وتهدف إلى تخريج جيل مثقف واع متحضر من المبدعين والمبتكرين قادرين على المنافسة في سوق العمل.