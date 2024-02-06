فرقة مسار إجباري تقدم تتر المسلسل في رمضان 2024

استقر صناع مسلسل مسار إجباري على فرقة مسار إجباري لتقديم تتر المسلسل المقرر أن يخوض السباق الرمضاني هذا العام 2024 من بطولة الثنائي أحمد داش وعصام عمر.

تشابه أسماء بين الفريق والمسلسل

قال تامر عطا الله عضو فرقة مسار إجباري لـ«الوطن» إنهم سيشاركون في رمضان 2024 بتتر مسلسل مسار إجباري: «مبسوطين جدا بمشاركتنا في العمل مع المخرجة نادين خان وباقي صناع العمل».

وكشف تامر عطا الله عن أن المسلسل ليس له علاقة بهم ولكنه تشابه أسماء لذلك فهم سعداء بهذا الاسم.

مسلسل مسار إجباري في رمضان

يذكر أن مسلسل مسار إجباري يشارك به عدد من الفنانين في السباق الرمضاني على رأسهم أحمد داش وعصام عمر وصابرين وجوري بكر وهو من إخراج نادين خان.