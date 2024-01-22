الفنانة مي الغيطي تشارك في مسلسل «مسار إجباري» خلال الموسم الرمضاني

عادت النجمة الشابة مي الغيطي من لندن، بعد انتهائها من تصوير مشاهدها الأخيرة في الفيلم البريطاني «due dating»، لتستعد للمشاركة في بطولة مسلسل «مسار إجباري» مع أحمد داش وعصام عمر.

أحداث مسلسل مسار إجباري

وتدور أحداث مسلسل «مسار إجباري» في إطار دراما تشويقية، ومن المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2024، والعمل تأليف ورشة كتابة وإخراج نادين خان، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته بسمة وصابرين.

وفي تصريحات صحفية، قالت مي الغيطي، إنها سعيدة بالتعاون مع المخرجة نادين خان، لأكثر من سبب، منها أنها من عشاق سينما محمد خان، الذي يعد أحد أسباب شغفها وعشقها للسينما، مؤكدة أن نادين مخرجة مميزة، لها أسلوبها الخاص، وهناك كيميا فنية تجمع بينهما.

مي الغيطي تنتظر عرض فيلمها Due Dating

وتنتظر مي الغيطي عرض فيلمها الأجنبي Due Dating، صيف 2024 في بريطانيا، من إنتاج London Independent Pictures، وإخراج Daniel Pacquette، بطولة Jade Asha وRowland Stirling ومي الغيطي.