مسلسل مسار إجباري يجمع عصام عمر وأحمد داش في رمضان 2024

يطل على الشاشة في موسم مسلسلات رمضان 2024 كل من عصام عمر وأحمد داش في مسلسل جديد يحمل اسم مسار إجباري، في إطار دعم الشباب والوجوه الجديدة بتقديم أعمال درامية تقودها المواهب الشابة، أبرزها مؤخرًا مسلسل حالة خاصة الذي عرض على منصة watch it الإلكترونية، من بطولة الفنان طه دسوقي، وحقق نسبة مشاهدة عالية وإشادات موسعة على المستويين النقدي والجماهيري.

مسلسل مسار إجباري يقوده الشابان أحمد داش وعصام عمر، تدور أحداثه في إطار 15 حلقة، من تأليف باهر دويدار، وإخراج نادين خان، إنتاج الشركة المتحدة، يشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم صابرين، بسمة، رشدي الشامي، محسن منصور، جوري بكر، نور إيهاب.

15 حلقة في رمضان 2024

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق يحمل كثير من المفاجآت غير المتوقعة، وتجسد الفنانة صابرين خلال «مسار إجباري» شخصية والدة عصام عمر، معبرة من خلال تصريحات صحفية عن سعادتها بالعمل في هذه التجربة التي يقودها الشباب، الأمر الذي جعلها تشعر بالحماس لها.

دراما اجتماعية

ويتم تصوير مشاهد «مسار إجباري» في عدد من شوارع القاهرة منها العباسية، حيث يسعى صناع المسلسل للانتهاء من التصوير واللحاق بالخطوات الأخيرة التي تتعلق بعملية المونتاج، وذلك قبل انطلاق الماراثون الرمضاني الذي يفصلنا عنه عدة أسابيع.