نائب رئيس «مستقبل وطن»: علينا مسؤولية وطنية كبيرة خلال الفترة المقبلة

عقد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أول اجتماع تنظيمي موسع مع أمانة الحزب بمحافظة أسيوط، في مقر الأمانة المركزية بالقاهرة، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التنظيمية مع كافالمحافظات، خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور، النائب ياسر عمر، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، وقيادات أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب بمحافظة أسيوط.

متابعة الانتهاء من التشكيلات التنظيمية

وتضمن اللقاء تقييم خطة العمل خلال الفترة الماضية في ظل الحراك الذي يشهده الحزب على الصعيدين التنظيمي والسياسي، ومتابعة الانتهاء من التشكيلات التنظيمية.

وأكد عبد الجواد، أن نجاح الحزب خلال فترة الاستحقاق الانتخابي يترتب عليه مسؤولية وطنية كبيرة في الفترة المقبلة.

حل القضايا والملفات المهمة

ومن جانبه، شدد النائب ياسر عمر، أمين الحزب بمحافظة أسيوط على أهمية العمل الجماعي كأساس للنجاح بهدف المساهمة في حل القضايا والملفات المهمة.

وفي نهاية اللقاء، جرى الاستماع لآراء ومقترحات أمناء هيئة مكتب أمانة الحزب بالمحافظة، ومناقشة الخطة المستقبلية للأمانة لتبني استراتيجية متكاملة تعود بالنفع على المواطن المصري.