محمد عادل إمام يعلن عرض فيلم «أبو نسب» في ماليزيا وتركيا

أعلن الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، عرض فيلم أبو نسب في ماليزيا وتركيا.

ونشر محمد عادل إمام البوستر الدعائي للفيلم معلقا: أبو نسب في سينمات ماليزيا وتركيا 29 فبراير.

وحقق فيلم أبو نسب نجاحا كبيرا في مصر وعدد من الدول العربية، حيث تصدر إيرادات شباك التذاكر.

ويشارك في فيلم أبو نسب عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.