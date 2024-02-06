إغلاق مزلقان عبد الحكيم عامر في الإسماعيلية للصيانة

أغلقت الهيئة العامة للسكك الحديدية في محافظة الإسماعيلية، مزلقان عبد الحكيم عامر بنطاق حي ثان بشكل كامل بسبب أعمال الصيانة والتي تستمر لمدة 5 أيام.

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة وسيناء انه سيتم اغلاق المزلقان بدء من اليوم الثلاثاء وحتي يوم السبت 10 فبراير الجاري في إطار في إطار جهود الدولة لتطوير عدد من المزلقانات على مستوى الجمورية، والصيانة الدورية من قبل هيئة السكك الحديدية.

وأشار البيان إلى نه تم تحديد مزلقان الشهداء القريب من مزلقان عبد الحكيم عامر ليكون بديلاً له على مدار أيام توقف المزلقان لحين انتهاء عمليات الصيانة في اليومين المقبلين.

تطوير مزلقان فايد

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ انه تم تطوير واجراء صيانة لمزلقان مركز فايد خلال الأيام القليلة الماضية للحفاظ على السلامة المرورية ورفع درجة الأمان بقضبان السكة الحديد فيما تم تخصيص مزلقان السلام كبديل لحين انتهاء عمليات الصيانة.

وأنهت السكة الحديدية في الإسماعيلية أعمال الصيانة في مزلقان نفيشة على خط السويس الإسماعيلية ومزلقان أبوصوير على خط الإسماعيلية الزقازيق خلال الفترة الماضية، وجرى افتتاحها أمام حركة المواطنين.