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معرض القاهرة الدولي للكتاب

عضو التحالف الوطني: نظمنا 15 معرض أثاث منزلي و19 للملابس خلال يناير الماضي

كتب:

يسرا البسيوني
09:03 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
جانب من معارض الملابس

جانب من معارض الملابس

نظمت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، 15 معرض أثاث منزلي وأجهزة كهربائية في 3 محافظات خلال شهر يناير الماضي، وفرت للفئات الأكثر احتياجًا فرشا جديدا وأجهزة لمنازلهم بهدف تخفيف أعباء التكاليف عنهم.

إقامة 19 معرض للملابس 

وأضافت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في بيان، أن المؤسسة نظمت خلال شهر يناير، 19 معرض ملابس في 8 محافظات لإدخال الفرحة على الأهالي الأولى بالرعاية بملابس جديد تحميهم من برد الشتاء. 

إعادة إعمار المنازل

وكانت جمعية الأورمان سلمت الأسبوع الماضي، عددا من أهالي بني سويف بيوتا جديدة بعد إعادة إعمارها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أجل توفير الحياة الكريمة لهم.

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