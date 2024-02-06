الكاتب الصحفي عزت إبراهيم: زيارة بلينكن لمصر تؤكد وجود خطة حقيقية لتهدئة الأوضاع بغزة

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مهم؛ إذ يحمل الكثير من الدلالات في إطار الزيارة الخامسة لوزير الخارجية الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر.

خطة عمل حقيقية

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة على شاشة القاهرة الإخبارية: «اليوم نشهد بلورة لكيفية تحويل مجموعة من الأفكار إلى خطة عمل حقيقية للوصول لعملية تهدئة للأوضاع، ووقف إطلاق النار ودخول المساعدات بشكل مستمر ومستدام، وهي من الأمور المهمة التي تركز عليها الرؤية المصرية في هذه المرحلة».

دخول المزيد من المساعدات

وتابع: «الدور المصري يتضمن التوصل لصفقة أو صيغة سياسية توقف العمليات العسكرية عند هذه النقطة، وتسمح بدخول المزيد من المساعدات، وهو دور هام نظرا لأولوية المساعدات بالنسبة للدولة المصرية لأنها ترى الوضع على الأرض في قطاع غزة خاصة في منطقة رفح الفلسطينية».

وواصل: «زيارة بلينكن هذه تختلف عن الزيارات السابقة، فنحن أمام مجموعة من الأفكار التي تمت بلورتها في تفاهمات باريس، التي شارك فيها رؤساء أجهزة الاستخبارات من عدة دول من بينها مصر، وتشير الأنباء إلى اقتراب صياغة ما للتوصل لهدنة إنسانية طويلة الأمد، والبعض يتحدث عن شهر ونصف حتى نهاية شهر رمضان المبارك».