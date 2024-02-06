ورشة فنية للأطفال في متحف المركبات الملكية حول إعادة تدوير الخامات (صور)

نظم القسم التعليمي في متحف المركبات الملكية ورشة فنية، على هامش برنامج «إعادة التدوير»، والذي يستهدف الفئة العمرية من سن 8 إلى 16 عاما، وذلك في إطار البرنامج التعليمي للمتحف خلال إجازة نصف العام الدراسي، وتضمن البرنامج شمل جولة لشرح تاريخ ومقتنيات المتحف.

ورشة لصنع الأشياء المفيدة من بقايا أدوات المنزل

وذكر متحف المركبات الملكية، فى بيان صحفي، أن البرنامج شمل أيضا ورشة لصنع الأشياء المفيدة من بقايا الأدوات المستخدمة في المنزل، مثل الورق والفوم والزجاجات البلاستيكية، حيث يتم إعادة تصنيعها مرة أخرى لعمل مشغولات مفيدة تستخدم مرة أخرى، وقام الأطفال بعمل نماذج مجسمة للخيول وعرائس من القماش والخيوط.

بدء تدريب طلاب الآثار والإرشاد السياحي في متحف الأقصر

وفى سياق متصل، وفي إطار فعاليات اليوم الأول لبدء تدريب «نصف العام» لطلاب الآثار والإرشاد السياحي وترميم الآثار بمتحف الأقصر للفن المصري القديم، ألقى الدكتور علاء حسين مدير المتحف الطلاب محاضرة عن اللغة المصرية القديمة، كما ألقى تيسير سعد الدين، أمين المتحف، محاضرة أخرى للطلاب، شملت نبذة عن المتحف وأقسامه وأنشطته، وذلك من خلال شرح عملي بجولة إرشادية بالصالة الأولى وصالة «سوبك» داخل المتحف.