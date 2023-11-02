متاح للزيارة فترتين يوميا.. تعرف على مواعيد متحف الأقصر للفن

أكد متحف الأقصر للفن المصري القديم، أن المتحف يستقبل الزوار طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية خلال فترتين صباحية ومسائية، موضحا أن مواعيد الزيارة خلال الفترة الصباحية تبدأ من الساعة 9 صباحا، وحتى الساعة 2:00 ظهرًا، على أن يغلق شباك التذاكر في تمام الساعة 1.30 ظهرًا.

مواعيد الزيارة الصباحية لمتحف الأقصر

وأضاف متحف الأقصر للفن المصري القديم في بيان صحفي، اليوم، أن مواعيد زيارة المتحف خلال الفترة المسائية تبدأ من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 9 مساء على أن يغلق شباك التذاكر في تمام الساعة 8.30 مساء.

أسعار تذاكر دخول المتحف

وأوضح المتحف أن أسعار تذاكر دخول المتحف للمصريين والعرب تكون بـ30 جنيها مصريا، وللطالب المصري والعربي 10 جنيهات، أما سعر تذكرة الدخول للزائر الأجنبي فهي 100 جنيه، وللطالب الأجنبي 100 جنيه، لافتا إلى أن الدفع يكون باستخدام البطاقات الإلكترونية.

وفي سياق متصل أعلن متحف الأقصر للفن المصري القديم السماح للمصريين بدخول المتحف، مجانا بعد غدٍ السبت، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر في ذكرى اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون والتي توافق يوم 4 نوفمبر من كل عام.