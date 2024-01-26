متحف الأقصر ينظم ورشة تدريب 7 أيام لطلاب كليات الآثار

أعلن قطاع المتاحف بوزارة السياحة، أنه في إطار الأنشطة العلمية التي يقدمها متحف الأقصر للفن المصري القديم لإكساب المشاركين المهارات العلمية والعملية، ورفع كفاءة الطلاب والخرجين بكليات الآثار والإرشاد السياحي وترميم الأثار، عن إقامة ورشة عمل تدريبية للطلاب والخريجين خلال إجازات منتصف العام الدراسي، مدتها أسبوع، وذلك في الفترة من 4 فبراير2024 وحتى يوم 8 من الشهر ذاته، بقاعة المحاضرات بالمتحف.

المستندات اللازمة للتقديم

وأضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن متحف الأقصر للفن المصري القديم سيقدم خلال الورشة التدريبية شرحا عمليا للطلبة داخل صالات العرض المتحفي، لافتا إلى أن من يرغب من الطلاب والخرجين في حضور تلك الدورة فعليه التقديم للتدريب بإحضار عدد 4 «صور ضوئية» من بطاقة الرقم القومي تسلم باليد في متحف الأقصر على أن تكون صورة البطاقة الشخصية واضحة للوجهين.

موعد الورشة التدريبية

وأشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إلى أن ورشة العمل التدريبية بمتحف الأقصر للفن المصري القديم، ستبدأ في الـ10 من صباح يوم الأحد 4 فبراير 2024، علما بأنه سيتم غلق التسجيل بالورشة التدريبية بعد اكتمال العدد.