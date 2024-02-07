«ناسا»: كويكب «قاتل المدينة» يقترب من الأرض.. حجمه يعادل ملعب كرة قدم

يبدو أن 2024، تحمل بين طياتها العديد من المفاجآت الكونية المختلفة، وذلك باقتراب «قاتل المدينة» من كوكب الأرض، وهو كويكب ضخم لقب بهذا الاسم، نظرًا لحجمه الكبير، لذلك أثار اقترابه من كوكب الأرض، حالة من الجدل والذعر بين العديد من الأشخاص حول العالم.. ما تفاصيل اقترابه وهل يهدد البشرية؟

تفاصيل اقتراب كويكب ضخم من الأرض

«قاتل المدينة» كويكب ضخم وصل إلى أقرب نقطة من الأرض على مسافة 1.77 مليون ميل، إذ اكتشفه مختبر تابع لوكالة ناسا الفضائية الكويكب، الذي يُعرف باسمه العلمي «2008 OS7»، ويتوقع الخبراء أن يتحرك الكويكب بسرعة هائلة تصل إلى 41 ألف ميل في الساعة، بينما يبلغ عرضه حوالي 890 قدمًا، أي ما يعادل حجم ملعب كرة قدم تقريبًا.

على الرغم من ضخامة حجمه ولقبه المرعب، إلا أنه من غير المتوقع أن يصطدم الكويكب بالأرض، كونه صغيرًا وبعيدًا للغاية بحيث لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، بل يتطلب تلسكوبًا لرصده، ويُطلق على تلك الكويكبات اسم «قتلة المدن» نظرا لقدرتها على تدمير مدينة بأكملها في حال اصطدمت بجزء مأهول من الأرض.

خلال الساعات المقبلة، سيكون هناك بث مباشر لرؤية تحليقه بالقرب من الأرض، إذ سيظهر كنقطة صغيرة تتحرك عبر النجوم الثابتة، على أن يستمر البث المباشر ما يقرب من 45 دقيقة، إذ يحرص العديد من الأشخاص على رؤية ومتابعة هذا البث، باعتباره فرصة مثيرة للتعرف على هذه الكويكبات الضخمة ودراسة مسارها بشكل أفضل، مما يساعد في فهم مخاطرها المحتملة على الأرض في المستقبل.