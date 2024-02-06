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معرض القاهرة الدولي للكتاب

سياسيون ومبدعون يتوافدون على موقع التنسيقية خلال فترة معرض الكتاب

كتب:

يسرا البسيوني
09:27 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
جناح التنسيقية بمعرض الكتاب

جناح التنسيقية بمعرض الكتاب

زار موقع التنسيقية على مدار أسبوعين، عدد كبير من الشخصيات العامة من كتاب ومبدعين وناشرين وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ وممثلي أحزاب سياسية واتحادات طلاب الجامعات المصرية خلال فترة معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وشاركت التنسيقية بـ6 ندوات في البرنامج الثقافي للمعرض، بالإضافة إلى تنظيم حفلتي توقيع لإصدارات شبابها.

سيرة النائب أحمد زيدان

وأطلقت التنسيقية هذا العام كتاب عن سيرة النائب الراحل أحمد زيدان الذي عكس تجربة شبابية فريدة في العمل العام.

وتحرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على المشاركة في معرض الكتاب منذ تأسيسها وتشجع شبابها من المبدعين على الاستمرار في العطاء السياسي والثقافي والأدبي وفي التخصصات المختلفة.

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