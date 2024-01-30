ضياء رشوان: ننتظر تصورات الجميع عن موضوعات النقاش بالحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه طالب جميع الأطراف بتقديم تصوراتهم مكتوبة ومحددة لمجلس أمناء الحوار الوطني، مع ضرورة تحديد أولويات النقاش داخل الحوار الوطني.

وأكد «رشوان»، خلال استضافته ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه أمام الأطراف المشاركة في الحوار الوطني فرصة لمدة أسبوعين كاملين؛ لإرسال تصوراتهم المختلفة فيما يخص موضوعات النقاش بالحوار الوطني.

وأضاف أن مجلس أمناء الحوار الوطني سوف يقوم بعمل جدول خاص بالموضوعات الأولى بالنقاش.

وأشار إلى أن هناك احتياجا عاجلة من المواطنين لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالمجال الاقتصادي، حيث أن الأزمات الاقتصادية الحالية تشكل صعوبة كبيرة على المواطنين.