تضم 1000 مخطوطة.. خدمات مجانية تقدمها مكتبة رفاعة الطهطاوي في سوهاج

تفتح مكتبة رفاعة رافع الطهطاوي بمحافظة سوهاج أبوابها للقراء، خلال جميع أيام الأسبوع وفقا لحديث صلاح الجعفري مدير المكتبة لـ«الوطن» موضحا الفئات التي يمكنها الاستفادة من خدمات المكتبة.

مكان ومواعيد العمل بمكتبة رفاعة الطهطاوي في سوهاج

قال «الجعفري»: تستقبل المكتبة مختلف الفئات ويمكن للأطفال من سن 7 سنوات إيجاد كتب مناسبة لهم، وتقع بمركز ومدينة سوهاج بميدان الثقافة بجوار مجلس المدينة، وتضم قاعتي اطلاع ومكتبة إلكترونية، بها 24 جهاز كمبيوتر وجميع خدماتها مجانية تماما.

كتب وخدمات مكتبة رفاعة رافع الطهطاوي بسوهاج

وأضاف الجعفري، تعمل المكتبة فترتين الفترة الأولى بداية من الساعة 7 صباحا للساعة 2 ظهرا والفترة الثانية بداية من الساعة الثالثة عصرا للساعة التاسعة مساء، والمكتبة عامرة بكتب التراث ومخطوطات إرث الشيخ رفاعة الطهطاوي، وهي أكثر من 4 آلاف كتاب، كما توجد بها مخطوطات نادرة عمرها أكثر من 1000 عام، فضلا عن وجود أكثر من 18 ألف كتاب مطبوع متنوع.