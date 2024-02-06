ختام فعاليات ورشة فن السيراميك في مركز شباب «شنو» بكفر الشيخ (صور)

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ورشة الحرف اليدوية «فن السيراميك» والتي أُقيمت فاعليتها خلال الفترة من 4 حتى 6 فبراير الجاري، بمركز شباب شنو التابع لإدارة شباب كفر الشيخ، بمشاركة عضوات أندية الفتاة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

تعريف الفتيات بـ«فن السيراميك»

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، قيام الدكتورة لمياء كرم، أستاذ بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، بتعريف الفتيات بـ«فن السيراميك»، وهو عبارة عن الزخرفة باستخدام قطع صغيرة من السيراميك أو الرخام أو الأحجار وأحياناً يُطلق عليه فن «التصوير الجداري»، حيث يتم لصق هذه القطع الصغيرة باستخدام الغراء أو أنواع أخرى من المواد اللاصقة، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة السيدات والفتيات، لإنشاء مشاريع صغيرة، والتوجه نحو ريادة الأعمال.

تأهيل الفتيات لسوق العمل

وأضاف «محروس»، أنّ ورشة العمل هذه ضمن الأنشطة المدرجة بخطة وزارة الشباب والرياضة، لدعم أندية الفتاة، والتي تهدف إلى تأهيل الفتيات لسوق العمل، وتدريبهم على كيفية التسويق الإلكتروني لمنتجاتهم، وذلك من خلال تعليمهم حرفة تُمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم والتي تسهم في تحسين دخلهم، وتأهلهم للدخول إلى سوق العمل.

الجدير بالذكر أنّ ورشة العمل تناولت إكساب الفتيات المهارات الفنية في «فن السيراميك» بإشراف نجوى صلاح، وكيل الوزارة، وبإشراف تنفيذي مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وتنفيذ غادة راشد، مسؤول أندية الفتاة بالمديرية، ومتابعة تنفيذ فتحي جبر، مدير إدارة شباب كفر الشيخ.