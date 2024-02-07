رئيس اتحاد الكرة: تعيين حسام حسن بإجماع المجلس وثقتنا فيه بلا حدود

قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة، إن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر جاء بإجماع الآراء في مجلس الإدارة بعد العودة من أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

كواليس اختيار حسام حسن

أكد علام أنه فور العودة من كوت ديفوار عقدت جلسات بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة للاستقرار على المدرب الجديد وكان هناك جلسات عديدة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبحث مستقبل الفراعنة.

أضاف رئيس اتحاد الكرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع من خلال قناة سي بي سي، اليوم الثلاثاء، أن وزير الشباب والرياضة أكد دعم االدولة بالكامل للمنتخبات الوطنية وخصوصًا المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، موضحَا أننا لابد إعادة المسار وتصحيحه بالنسبة للمنتخب الوطني وتم اختيار حسام حسن بإجماع المجلس وثقتنا فيه بلا حدود.

اتحاد الكرة يشعر بالجماهير المصرية

أوضح جمال علام، أننا تحدثنا مع الشقيقين حسام وإبراهيم حسن أن المرحلة القادمة تحتاج نتائج إيجابية مختلفة عن المراحل الماضية، لافتًا إلى أن أننا مجلس إدارة يمثل شريحة من الشعب المصري قائلا :«احنا حاسين نفس إحساس الجماهير المصرية وكان نفسنا في البطولة الأخيرة ولكن لم يحالفنا الحظ».