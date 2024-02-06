عادة تلازم حسام حسن قبل مباريات منتخب مصر.. سر تفوقه

قرار جديد في عالم الكرة المصرية بإعلان حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا بعد مناقشات بين أعضاء اتحاد الكرة مع اقتراب مصر من خوض منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

حسام حسن أسطورة الكرة المصرية تحدث في تصريحات تليفزيونية عن عادة يفعلها قبل المباريات في حضور رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك سابقًا على الهواء.

عادة حسام حسن قبل التدريب

وقال رضا عبد العال في وجود حسام حسن، إن هناك عادة للأخير لا يتوقف عنها: «حسام حسن لا يعرف طعم النوم قبل مباريات منتخب مصر، مشوفتش ولا هشوف زيه في التفكير بضرورة الفوز مهما كانت الظروف هو اتعود على التفكير في كل كبيرة وصغيرة»، وصدق العميد على كلام رضا:« أتأثر بالجمهور اللي جاي معانا والجمهور اللي رايح الاستاد، الناس دي بنفكر فيها نفرحها ازاي طب لو لا قدر الله مكسبناش هيحصل ليهم ايه».

أضرار قلة النوم

ورغم اتفاق حسام حسن رضا عبد العال على قلة نوم العميد قبل مباريات المنتخب لكن هناك بعض الأضرار الصحية لعدم أخذ قسط كاف من النوم.

وعلق الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي والكبد في تصريحات لـ«الوطن»، مؤكدا على خطورة السهر على جسم الإنسان، والتي تتضاعف خطورتها بالنسبة للمدخنين، وبجانب الخطورة السابقة فإن قلة النوم لمدة طويلة تؤدي إلى زيادة خطر إصابتك بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، وتضعف الجهاز المناعي.