أسامة كمال: زيارة بلينكن للقاهرة تكشف احترام أمريكا لدور مصر في وقف الحرب بغزة

علق الإعلامي أسامة كمال، على لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مشددًا على أن هذا اللقاء يكشف أن الإدارة الأمريكية تحترم دور مصر في التوصل لصيغة لوقف الحرب ودخول المساعدات الإنسانية وتفادي المأساة الإنسانية.

الوضع الصحي في غزة

وأشار «كمال» خلال تقديم برنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن الموقف البريطاني ظهر على وزير الخارجية الذي تحدث عن أن بريطانيا ترى ومستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، موضحًا أن هذا يأتي متماشيا ومتناغمًا مع دعوات مصر من البداية وهذه الرؤية أسهمت في أن يدرك الغرب المأساة والوضع الصحي في غزة.

عمق الأزمة الفلسطينية

وشدد على أن رؤية مصر الواضحة أسهمت في إدراك العالم بعمق الأزمة الفلسطينية، مؤكدًا أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم عن الأونروا جاء تأكيدا ورسالة إلى العالم والولايات المتحدة الأمريكية بدور الوكالة.