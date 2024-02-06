اتحاد الكرة: حسام حسن المسؤول الأول والأخير عن تشكيل جهاز المنتخب

قال جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، إن هناك جلسة جديدة مع حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر غدا لبحث كافة الخطط المستقبلية، مؤكدا أن العميد هو المسؤول الأول والأخير عن اختيار الجهاز المعاون له.

أضاف علام: «نجهز من الآن لخوض كأس الأمم الإفريقية 2025 وسنعيد تصحيح مسار المنتخب خلال الفترة المقبلة».

علام: محمد صلاح سيدعم حسام حسن

أوضح رئيس اتحاد الكرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «cbc» اليوم الثلاثاء، أن حسام حسن صاحب تاريخ كبير للغاية والمنتخب سيظهر بقوة معه في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر، قائد حقيقي وسيكون أكبر مساعد لحسام حسن في قيادة الفراعنة.

دعم منتخب مصر

تابع رئيس اتحاد الكرة أنه لابد على الجماهير المصرية أن تدعم المنتخب وتكون مساندة وتدعمه.