مفاجآت في جهاز حسام حسن المعاون في منتخب مصر | عاجل

وصل حسام حسن، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، إلى مقر اتحاد الكرة، قبل لحظات للاجتماع مع مسؤولي الاتحاد على توليه منصب المدير الفني لمنتخب مصر، بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا عن تدريب الفراعنة خلال الأيام الماضية.

حسام حسن يتواجد في مقر اتحاد الكرة قبل إعلانه مديرًا فنيا لـ منتخب مصر

ووفقا لما ذكره مصدر داخل اتحاد الكرة فإن حسام حسن يتواجد، حاليا، في مقر اتحاد الكرة، من أجل الاجتماع بمسئولي مجلس إدارة الجبلاية، في حضور علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، وذلك قبل الإعلان بشكل رسمي عن قرار تعيين «العميد» مديرا فنيا لمنتخب مصر، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

إبراهيم حسن مديرًا لمنتخب مصر في الجهاز الجديد

من جانبه، استقر اتحاد الكرة علي تعيين إبراهيم حسن مديرا لمنتخب مصر في الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن، ووليد بدر مديرًا إداريًا، مع إمكانية تواجد علاء في الجهاز كمشرف عامة على المنتخب، وأبدى «العميد» موافقته على تواجد محمد يوسف في منصب المدرب العام، بشرط موافقة الأخير.

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد قرر إقالة روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة السابق، بشكل رسمي عقب فشله في تحقيق لقب كأس أمم أفريقيا بعد وداع البطولة من الدور الثاني على يد الكونغو الديموقراطية بعد الخسارة في ضربات الترجيح 8-7 وذلك بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.