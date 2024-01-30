أسامة كمال: مشهد مقتل 3 فلسطينيين في مستشفى «فيلم سينما» وجريمة حرب

علّق الإعلامي أسامة كمال، على مشاهد تنكر قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ودخولهم مستشفى ابن سينا في جنين بالضفة الغربية، وقتلهم 3 شبان فلسطينيين، مؤكدا أنها فضيحة كبيرة للاحتلال الإسرائيلي تضاف لفضائحه المستمرة، وهي جريمة حرب.

مشهد سينمائي مكرر

وأضاف أسامة كمال، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «dmc»، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن أن الشباب الذي قُتلوا تابعون لكتائب القسام، مؤكدًا أن هذه المشاهد التي تم توثيقها من خلال كاميرا مراقبة بالمستشفى تعود لمسلسل إسرائيلي، وهو مشهد سينمائي متكرر في عالم ليس به قانون.

جرائم فرقة المستعربين

وتابع «كمال»، قائلا «إسرائيل عصابة كيان مؤسس على الخوف، عارفين حقيقتهم»، موضحًا أن هناك قوات خاصة إسرائيلية من المستعربين يخطفون شابا من وسط مدينة بيت لحم.

وأوضح، أن المستعربين فرقة تتسلل داخل الجماعات العربية، حيث ارتكبت جريمة بشعة في عام 2023 قبل عملية «طوفان الأقصى»، وهذه الاعتداءات مسلسل مستمر منذ زمن طويل.