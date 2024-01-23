أسامة كمال: «أمس يوم أسود على إسرائيل دفعوا أكبر خسائر بشرية.. صياحكم طرب»

علق الإعلامي أسامة كمال، على العمليات العسكرية والاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، معقبًا: «أمس كان يوم أسود على إسرائيل، والجيش الإسرائيلي دفع أكبر خسائر بشرية منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة»، موضحًا أن عدد القتلى من صفوف الجيش الإسرائيلي وصل خلال الـ24 ساعة الماضية، لـ24 ضابطًا وجنديًا.

وأوضح أسامة كمال، خلال تقديم برنامج «مساء دي أم سي»، المٌذاع عبر شاشة «دي أم سي»، ان إسرائيل دفعت أمس أكبر خسارة بشرية منذ بدء الحرب، إذ أنه تم قتل 21 ضابط وجندي في مخيم المغازي، معقبًا: «انقلب السحر على الساحر، وانفجرت المباني في الجيش الإسرائيلي».

وتابع: «اليوم وأمس كان مليء بالصياح الإسرائيلي، صياحهم طربني.. كان يوم صعب على إسرائيل»، موضحًا أن الرئيس الإسرائيلي تحدث أن هذا الصياح صعب عليه تحمله، بينما تحدث وزير الطاقة، عن أن هذا ثمن باهظ، وقال وزير المالية إن دماء جنود إسرائيل لن يذهب هدرًا.

ونوه بأن الجيش الإسرائيلي أعلن القضاء على عدد من المخربين في قطاع غزة، في حين أعلنت الفصائل الفلسطينية، توجيه ضربات قوية لقوات الجيش الإسرائيلي في خان يونس.