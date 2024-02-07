أمنية لحسام حسن جعلته الأجدر بقيادة منتخب مصر.. ماذا قال قبل عامين؟

تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات، جعلت حسام حسن الأجدر بتولي تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم، الأمر الذي أسعد قلوب الملايين من محبي ومتابعي الساحرة المستديرة.

«شكلي هدرب المنتخب يوم القيامة ولا ايه؟» بهذه الكلمات عبر حسام حسن عن حلم يراوده طويلا، إلا وهو تدريب المنتخب المصري، الذي ظن أنه صعب تحقيقه في يوم ما، وجاء ذلك في أحد اللقاءات التلفزيونية قبل عامين، ليصبح ما تمناه واقعا أمام عيناه بعد صدور قرار بتعيينه مدربا للمنتخب المصري.

أمنية لحسام حسن تحققت بعد عامين

وجاء ذلك في الوقت الذي كان فيه حسام حسن، مدير فنيا لفريق الاتحاد السكندري، وأعرب أن اتحاد كرة القدم المصري لم يتواصل معه، ليتولي قيادة المنتخب المصري خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني وقتها للفراعنة ليتحقق حلمه بعد عامين.

كشف السر.. ماذا فعل حسام حسن قبل توليه تدريب المنتخب؟

تابع «حسن» حديثه بشأن المنتخب المصري، الذي يتشرف بأن يكون مدربا له، وأن هذه هي أقصى أمنياته، التي يتمنى تحقيقها يوما ما، مؤكدا على أنه سيكون في خدمته في أي وقت تحتاج إليه فيه.

وجاء ذلك بعد ما أعلن اتحاد الكرة، اليوم، بشكل رسمي تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي رحل عن منصبه بعد إقالته من قِبل الجبلاية، عقب فشله في قيادة الفراعنة نحو حصد لقب كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

متى الظهور الأول لحسام حسن مع المنتخب

ومن المقرر أن يكون الظهور الأول لحسام حسن مع المنتخب الوطني في دورة «WinsunitedCup» الودية، التي ستُقام في الإمارات، في الفترة من 22 وحتى 26 مارس المقبل، وتضم تلك البطولة عددا من المنتخبات الأوروبية والإفريقية على رأسها منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.