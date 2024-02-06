عالم أزهري: الصبر على البلاء من أهم دروس رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن الصبر والأخذ بالأسباب حال وقوع محنة أو ابتلاء للإنسان من أهم الدروس التي نتعلمها من معجزة الإسراء والمعراج.

دروس رحلة الإسراء والمعراج

وتابع مدير مركز الازهر للفتوى الإلكترونية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، قائلا: «من أهم الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج إن الانسان يتعلم إنه لو وقعت عليه مصيبة مطلوب منه إنه يشتغل، وربنا أمرنا بهذا حتى لا يصاب الإنسان بالحزن».

واستكمل: «سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج بعد شق صدره، رأى مشاهد كثيرة جدا، وبعدها صلى بالأنبياء في بيت المقدس، وهذه نقطة في تحويل المحنة إلى منحة، وأخذ يبين لنا قيادة الأمة وختام الأنبياء والمرسلين».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث القناة عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

https://youtu.be/0u_yUhNbheY?si=aainlb3nvdlHoi-_