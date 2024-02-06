تساؤلات عديدة حول متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج؟، وما هي أفضل الأدعية المستجابة، حيث يحتفل ملايين المسلمين حول العالم بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، التي توافق أواخر شهر رجب من كل عام، وفق ما أعلنته دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، وتوافق عليه عدد كبير من العلماء، خاصة وأنّ عددا من العلماء اختلفوا في تحديد موعد ليلة الإسراء والمعراج بين 5 أشهر وهي ربيع الأول وربيع الثاني ورجب ورمضان وشوال، لكن دار الإفتاء المصرية تأخد برأي العلماء القائل بأنها ليلة 27 رجب.

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج وأفضل الأدعية المستجابة

وقال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إنّ رحلة الإسراء والمعراج معجزة، بدأت من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وأضاف لاشين لـ«الوطن»، أنّ رحلة الإسراء انتهت عند بيت المقدس في فلسطين، والمعراج بدأت من المسجد الأقصى علوا إلى مكان تُسمع فيه صرير الأقلام بتصاريف الأقدار.

وردًا على سؤال متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج؟، أوضح عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، أنّ ليلة الإسراء والمعراج تبدأ من مغرب غد الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024، بتاريخ 26 رجب 1445، حتى فجر يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

وكشفت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عن 4 عبادات يستحب فعلها في ليلة الإسراج والمعراج.

عبادات يُستحب فعلها في ليلة الإسراء والمعراج

وحول العبادات في ليلة الإسراء والمعراج، أوضحت الدار أنّه يستحب للفرد أن يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، إلاّ أنها خصصت 4 منها «إطعام الطعام، وإخراج الصدقات، والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار».

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

ويسن للمسلم أن يتجه إلى الله بالدعاء في كل الأوقات والليالي، وحول أفضل الأدعية المستجابة، فيستحب ترديد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، كما أوضح فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دعا بهذا الدعاء في هذه الليلة بعدما كذبه أهل الطائف، وقال: «اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي.. وِقِلَّةَ حِيلَتِي.. وهَوَانِي عَلى الناسِ.. يا أرحمَ الراحمينَ.. أنتَ رَبُّ المُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي، أَوْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَليَّ غَضَبٌ، فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنَّ عَافِيتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمُاتُ.. وَصَلحَ عَليهِ أَمْرُ الدُّنيا والآخرةِ، مِنْ أَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ أَوْ يِحلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ… لَكَ العُتْبَى حَتَّى تَرْضَى.. لَا حَوْلَ ولَا قَوَّةَ إِلَّا بِكَ».