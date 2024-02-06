محافظ قنا يكرم 10 أئمة ووعاظ خلال الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الاحتفال الذي نظمته مديرية الأوقاف، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج بمسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والعمدة مبارك ومصطفى محمود ومحمد الجبلاوي أعضاء مجلس النواب، والدكتور ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ تاج الدين أبو الوفا مدير عام منطقة قنا الأزهرية، والشيخ محروس أحمد مدير عام منطقة وعظ قنا.

ليلة الإسراء والمعراج

وخلال كلمته قدم محافظ قنا التهنئة للشعب المصري عامة، وأهالي محافظة قنا بصفة خاصة، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، سائلاً الله عز وجل أن ينعم على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية.

وافتتح فعاليات الاحتفال الدكتور محمد محمود إمام المسجد، عقب أداء شعائر صلاة المغرب، ثم تلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم، بصوت الشيخ طه يوسف الدشناوي، وألقى الدكتور ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف، كلمة عن معجزة الإسراء والمعراج وأهم الدروس المستفادة منها، كإحدى معجزات النبوة ومن أعظم آيات الله عز وجل التي أنعم بها على نبيه الكريم في تلك الليلة، واختتم كلمته داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.

فقرات دينية وإنشاد

كما قام براعم مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي بتقديم فقرات دينية شملت سرد النسب الشريف للنبي، وإنشاد أسماء الله الحسنى، واختتم الحفل بالتواشيح الدينية والابتهالات للشيخ محمد سليمان القوصي.

وعلى هامش الاحتفال كرم محافظ قنا 10 من الأئمة والوعاظ، وقدّم لهم شهادات التقدير لتفوقهم في النشاط الدعوي داخل المحافظة، مشيدا بدور الأزهر والأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وصحيح الإسلام لحماية الأجيال الواعدة من أبناء مصر من الانسياق وراء أي فكر منحرف أو متطرف.