فضل صيام يوم الإسراء والمعراج.. سنة أم مستحب (فيديو)

يوافق غدا الأربعاء ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وبهذه المناسبة الدينية والمعجزة الإلهية التي خص بها الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يحرص قطاع كبير من المسلمين على إحياء تلك الليلة بالصيام، فيما يتساءل كثيرون حول فضل صيام يوم الإسراء والمعراج، وشهد محرك «جوجل» عمليات بحث عديدة حول فضل صيام ليلة الإسراء والمعراج، وهل هو سنة أم مستحب.

فضل صيام يوم الإسراء والمعراج

وحول فضل صيام يوم الإسراء والمعراج، والتساؤل بين كونه سنة أم مستحب، فقد أوضح الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن» أنّ الصيام في غير شهر رمضان أو الأيام التي نصت عليها السنة النبوية كونها سنة، فهو يعد من الصيام المستحب، ومن ذلك صيام ليلة الإسراء والمعراج، حيث ذكر عدد من العلماء أن إحياء تلك الليلة بالصيام من الأمور المستحبة.

الأعمال المستحبة في ليلة الإسراء والمعراج

وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أن هناك عدد من الأعمال المستحب فعلها في تلك الليلة، ومنها الصيام وقراءة القرآن وإطعام الطعام ومساعدة المحتاجين.