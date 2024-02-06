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«صحة الإسماعيلية»: تدريب 188 شخصا من الأطقم الطبية على المبادرات الرئاسية

كتب:

عمرو الورواري
10:34 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
مديرية الصحة في الإسماعيلية

مديرية الصحة في الإسماعيلية

قال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إن المديرية استهدفت خلال الأيام الماضية تدريب عدد من العاملين في محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء على العمل في المبادرات الرئاسية الطبية.

وأضاف الدكتور علي حطب، في بيان، أن التدريب استمر لمدة يومين، وتناول أعمال المبادرات الرئاسية التي تشمل مبادرات دعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة، وصحة الأم والجنين.

كما تضمن التدريب على أقسام السمعيات للأطفال حديثي الولادة، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وفحص المقبلين على الزواج، مشيرا إلى استهداف 188 متدربًا من الأطقم الطبية وأعضاء فرق الإشراف بديوان المديرية والإدارات الصحية.

«حطب»: دورات تدريبية مستمرة 

وقال مدير صحة الاسماعيلية، إن خطط التدريب مستمرة بشكل دوري لجميع العاملين بالمنظومة الصحية من أطباء وصيادلة وأسنان وأطقم تمريض ومدخلي بيانات، للتدريب علي كيفية إدخال البيانات الخاصة بجميع المبادرات الرئاسية على الموقع الخاص بالوزارة، وتقييم البيانات وتقديم الخدمة المناسبة لكل حالة.

وأشار «حطب» إلى أن المبادرات الرئاسية تقدم خدمات صحية ذات جودة عالية بالمجان لجميع المواطنين في الفئة العمرية الأكبر من 40 عاماً، إضافةً إلى فئة الشباب من عمر 18 عاماً ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة.

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