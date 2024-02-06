بعد تعيين حسام حسن.. الجماهير تفاجئ محمد صلاح ردا على رسالته لـ فيتوريا

لا صوت يعلو في الشارع الرياضي فوق صوت تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي رحل عن تدريب الفراعنة عقب وداع بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16 أمام الكونغو الديمقراطية.

تزامنا مع اتفاق الاتحاد المصري لكرة القدم على تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني، أثار قائد الفراعنة محمد صلاح الجدل، بتوجيه رسالة مفاجئة إلى روي فيتوريا عبر حسابه على موقع إنستجرام.

كيف فاجأت الجماهير محمد صلاح بعد رسالته لـ فيتوريا؟

صلاح نشر صورته رفقة رزي فيتوريا، معلقا: «شكرا على كل شيء، أتمنى لك الأفضل في مستقبلك»، ما فتح موجة من التعليقات من جانب الجماهير، التي فاجأت محمد صلاح بآراء متباينة، فماذا قالت؟

ماذا قالت الجماهير لـ محمد صلاح بعد تعيين حسام حسن مدربا لمنتخب مصر؟

بعض الجماهير أشادت بلفتة محمد صلاح تجاه فيتوريا، حيث علق أحد المتابعين: «طول عمرك محترم ومحترف»، بينما كتب آخر: «فيتوريا مقدمش حاجة يتشكر عليها، ومستنيينك مع حسام حسن» فيما علق آخر: «إن شاء الله حسام حسن مع الجيل ده يعمل عظمة».

تشكيل جهاز حسام حسن في منتخب مصر

حسام حسن (مدير فني)

إبراهيم حسن (مدير المنتخب)

طارق سليمان (مدرب)

سعفان الصغير (مدرب حراس)

وليد بدر (مدير إداري)