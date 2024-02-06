أول تعليق من وزير الرياضة على تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنّ اللجنة الأولمبية المصرية تلقت خطابا في منتهى الأهمية من اللجنة الأولمبية الدولية، جاء فيه اعتماد صحة ما قامت به اللجنة المصرية من إجراءات استبعاد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة السابق، وإسناد المهمة إلى المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة، بناء على قرارات الجمعية العمومية غير العادية.

أضاف «صبحي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، عبر قناة «cbc»، أنّ هذا الخطاب يدل على احترافية الأداء المصري والرؤية المصرية، إذ أقرّ الخطاب بصحة كل الإجراءات التي اتخذتها الجمعية العمومية.

وتابع وزير الشباب والرياضة: «نستعد لبطولة مهمة جدا وهي كأس العالم للجمباز، وسيشارك فيها 70 دولة وعدد كبير من اللاعبين والوافدين، وسنستضيف بطولة إفريقيا لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024».

أكد وزير الشباب والرياضة أن كرة القدم «مزاج عام» عند كل المصريين والدولة حريصة دائما على تصحيح مسار منتخب مصر، مشددًا على هذا الأمر يحدث الآن عبر تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا وطنيًا للمنتخب الأول: "نتمنى التوفيق للجهاز الفني بقيادة العميد الكابتن حسام حسن، ونشكر فيتوريا بمنتهى التحضر".

شدد على أن حسام حسن من أساطير الكرة المصرية، واحترف في أوروبا، وقدم الكثير لناديي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر، كما درب عددا من الأندية الشعبية، ولديه الوطنية والحمية، وأبدى كل الاحترام والتقدير لكل محترفي مصر، وأكد أن محمد صلاح قائد منتخبنا قدم الكثير للكرة المصرية، وأشار إلى أنه يكن الحب والاحترام له، ولغيره من المحترمين.