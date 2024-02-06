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موعد امتحانات الترم الثاني 2024 في الجامعات.. هل يتغير؟

كتب:

أحمد أبوضيف
11:16 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
الجامعات المصرية تستعد لبدء الترم الثانى السبت المقبل

الجامعات المصرية تستعد لبدء الترم الثانى السبت المقبل

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، أن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 بمختلف الكليات والمعاهد العليا والخاصة، ستكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وذلك وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الموعد لن يتغير

وأوضح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 كما هو معلن دون تغيير، وأنه سيكون وفقا للضوابط و لوائح وظروف الكليات، وأن الجامعات استعدت للفصل الدراسي الثاني والمقرر أن ينطلق السبت المقبل دون تعديل أو تأجيل للخريطة الزمنية وأن العمل بمختلف القطاعات يسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 خلال شهري يونيو ويوليو

ومن جهته أوضح الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، أن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 خلال شهري يونيو ويوليو، وأنه لا تعديل أو تغيير فيه، وأن الجامعات ملتزمة بالخريطة الزمنية، وأن هناك استعدادت تتم على قدم وساق للترم الثاني.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.