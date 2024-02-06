تحرك من ليفربول يصدم محمد صلاح.. ماذا ينتظر الفرعون في ميركاتو الصيف؟

يبدو أن خطة ليفربول لما بعد محمد صلاح باتت جاهزة، وتنتظر فقط دخول حيز التنفيذ، بعدما ارتبط اسم الفرعون المصري بالرحيل عن «ريدز»، في ظل اهتمام أندية الدوري السعودي بالظفر بخدمات «مو»، إلى جانب الرحيل المرتقب ليورجن كلوب مدرب الفريق، الداعم الأكبر لصلاح.. فماذا ينتظر جناح منتخب مصر في الفترة المقبلة؟

الدور على محمد صلاح

في ظل رحيل نجوم ليفربول عن الفريق واحداً تلو الآخر، تستعد الإدارة ببدائل لهم، وهذه المرة كان الدور على محمد صلاح، إذ تستعد قلعة «أنفيلد» لاستقبال خليفته، بحسب صحيفة «أنفيلد».

ووفق التقرير، تفكر إدارة ليفربول في اتخاذ خطوة لضم فيديريكو كييزا من يوفنتوس الإيطالي، في الانتقالات الصيفية، على أن تبدأ مفاوضات سرية مع اللاعب خلال أيام، من أجل الوقوف على رغبته، بعد الأداء الاستثنائي الذي حققه على مدار الفترة الماضية، إذ ترى الإدارة أنه قد يكون البديل الأنسب، نظرا لموهبته وقدراته التهديفية الكبيرة من أجل سد فجوة غياب هداف الفريق الأحمر.

تغييرات عديدة في ليفربول خلال الصيف المقبل

ومن المتوقع أن تشهد قلعة «أنفيلد» موجة هائلة من التغييرات في الصيف المقبل، فرحيل يورجن كلوب الوشيك يشير إلى حقبة جديدة في ليفربول، بعد ارتباط اسم محمد صلاح بالرحيل والأمر ذاته بالنسبة لفيرجيل فان دايك قائد «ريدز» بعد رحيل هندرسون.

وفقا للصحفي جرايم بيلي، فإن إدارة ليفربول تراقب عن كثب وضع «كييزا» مع يوفنتوس، إذ يواجه المهاجم البالغ من العمر 26 عاما مشاكل في التفاوض مع ناديه حول تعديل راتبه، وعلى الأرجح سيرحل بنهاية عقده في 2025، أو سيختار ناديه الحل الأمثل وهو بيعه بمقابل مادي مناسب في الصيف المقبل.