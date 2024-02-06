طلب من محمد صلاح بعد تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن ردة فعل محمد صلاح قائد منتخب مصر بعد الإعلان عن تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني خلفا للبرتغالي روي فيتوريا والذي رحل على خلفية الخروج المبكر من بطولة أمم أفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للوطن سبورت : «محمد صلاح تواصل مع اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية للتأكد من تعيين حسام حسن مدير فني لمنتخب مصر».

محمد صلاح يطلب استمرار الجهاز الطبي لمنتخب مصر

وتابع المصدر : «محمد صلاح طلب استمرار الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، لعلاقته القوية بهم وتأكيده على أنهم أصحاب خبرات كبيرة كما أن الدكتور محمد أبو العلا تربطه علاقات طيبة بصلاح وجميع اللاعبين ويملك القدرات والمؤهلات التي تساعده على النجاح في مهمته».

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن بشكل رسمي عن تعيين حسام حسن مديرا فنيا للفراعنة وضم جهازه كلا من : إبراهيم حسن مديرا للكرة - طارق سليمان مدربا - سعفان الصغير مدربا للحراس - وليد بدر مدير إداري.