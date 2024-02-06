عميد «دار العلوم»: قادة التنوير بمصر تخرجوا في الكلية على مدار 150 عاما

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن الكلية مؤسسة عريقة، ويكفي أن قادة التنوير تخرجوا فيها عبر تاريخها الطويل، موضحا: «هذا العام نحتفل بمرور 150 عاما على تأسيس دار العلوم».

أعلام أناروا الأرض وأضاءوها

وأضاف «بلبولة»، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، قائلا: «دار العلوم عبر تاريخها الطويل تخرج فيها أعلام أناروا الأرض وأضاءوها في كل هذه المراحل، حيث بدأت دار العلوم مع بداية النهضة، فمبتكر الدراما المصري والعربية هو طاهر أبو فاشا أحد خريجيها».

طاهر أبو فاشا

وتابع: «طاهر هو من خريجي دار العلوم، وهذا العقل الذي استطاع أن يخترع نوعا من الدراما في هذا الوقت قبل أن تأخذ الدراما هذه الأبعاد الأخرى مع ظهور التلفزيون والإنترنت، حيث عكف على كتاب ألف ليلة وليلة، وقدم وجبة للمصريين والعرب تصبح تيمة من التيمات المصرية».