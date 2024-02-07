أحمد بلبولة: الإخوان تسربوا إلى «دار العلوم» وحسن البنا لم يحصل على الليسانس

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن دار العلوم يُنسب إليها تيار الإخوان، مردفا: «لكن إذا تم النظر لهذه المسألة بشكل موضوعي، من أين خرج الباقون».

حسن البنا لم يحصل على ليسانس دار العلوم

وأضاف بلبولة، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة إكسترا نيوز: عند مراجعة مؤسس الكلية وفقا للوثائق والتاريخ سنجد حسن البنا حصل على ما يسمى دبلومة دار العلوم، ولم نعثر على ورقة بأنه حصل على ليسانس، ولدينا في تقويم دار العلوم ما يثبت ذلك، وحين عدنا للدفاتر القديمة لم نعثر على مسألة أنه حصل على ليسانس من دار العلوم.

وأشار، إلى أن الإخوان لم يتسربوا فقط إلى دار العلوم، فالجميع يعرف من أين تسربوا ومن أين جاؤوا، وهذه الأفكار كيف دعمت، مردفا: كان يراد ليس فقط في دار العلوم ولكن كان يراد لمصر كلها أن تتحول إلى هذا الاتجاه، إلا أن كل ذلك يظل في نطاق العارض وليس الجوهري، مصر جسد عظيم وكل مؤسسات مصر كذلك.